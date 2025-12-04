גפני בטבריה: "היריבים שלנו לא עוברים את אחוז החסימה" | צפו

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, ירד היום (חמישי) לטבריה ומשעות הבוקר הוא מבקר במוסדות לימוד בעיר, כאורחו של ראש העיר יוסי נבעה.

במהלך חנוכת בית ספר אמר גפני: "ניצחנו במאבק הזה, אנחנו עומדים מולם. אני רואה את זה יום יום, מספר התלמידים בחינוך שלנו הוא לעין ערוך, ממה שהיה שנה קודם ו-10 שנים קודם".

"אני אומר לכם", הוסיף גפני כשהוא פונה לשר האוצר סמוטריץ': "כאן בעיר הקודש טבריה - לא נסכים בשום פנים ואופן שלא יהיה אופק חדש למורים ולמורות בחינוך העצמאי, הכסף הזה 600 מליון ש"ח יהיה בבסיס התקציב שיאושר, אם יאושר, עוד נראה. לא נוותר על הדבר הזה".

גפני המשיך ואמר: "אנחנו רואים את התוצאות היום - אלו שחרטו על דגלם את המאבק בלומדי התורה לא עוברים את אחוז החסימה. אנחנו בדגל התורה עולים בסקרים - ולפיד, גנץ ויועז הנדל לא עוברים את אחוז החסימה. העם לא איתם, העם איתנו!".