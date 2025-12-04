כיכר השבת
הקהל מסרו כתב שליחות לקבלן

רמת שלמה: הנחת אבן פינה למרכז תורה חדש | כל משתתף קיבל אבן לירות

מעמד מרשים בקהילת 'אהל ראובן' ברמת שלמה: הנחת אבן פינה למרכז תורה ותפילה 'אהל אברהם' בהשתתפות גדולי ישראל וראשי ישיבות (חרדים)

הנחת אבן הפינה למרכז תורה ותפילה 'אהל אברהם' (צילום: יעקב כהן)

במעמד רב רושם ובהשתתפות גדולי ישראל וראשי הישיבות התקיים בקהילת 'אהל ראובן' בשכונת רמת שלמה בירושלים מעמד הנחת אבן הפינה למרכז תורה ותפילה 'אהל אברהם'.

בכניסה למעמד קיבל כל משתתף מבני הקהילה מארז מרשים ובו סדר תפילה מיוחד להצלחת הקמת הבנין עם דף פתקא טבא ע"מ לרשום את השמות לברכה וכן אבן .

במעמד השתתפו גדולי התורה, ראשי ישיבות ורבני הקהילות.

הרבנים בדבריהם העלו על נס את חיי הקהילה וביהמ"ד המשמש כמגדלור של תורה ותפילה עשרים וארבעה שעות ביממה במשך כל השבוע באוירה מרוממת.

בדבריהם בירכו את המייסד העומד בראש ביהמ"ד הגאון רבי יעקב חנניה שיזכה לראות ברכה בעמלו ולברך על המוגמר בקרוב .

לאחמ"כ התקיים מעמד סדר התפילה כשבסיום, הניחו הרבנים ובני הקהילה את אבן הפינה עם הפתקאות לברכה וישועה.

המעמד נחתם כששליחי הקהל מסרו כתב מינוי שליחות לקבלן ע"מ שכל הבניה תהיה בשליחות בני תורה יראים ושלמים כדברי הגר"א שביהמ"ד שייבנה ע"י יראי שמים תהיה בו קדושה מיוחדת.

