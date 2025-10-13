כיכר השבת
"מי שתולה תקוות בגשמיות - מתאכזב!" הגר"ז כהן בשיעור השקפתי בבעלזא

המונים התכנסו בימי חול המועד בבית המדרש המרכזי של חסידי בעלזא באשדוד לשמוע שיעור מיוחד מפי ראש ישיבת אבני נזר, הגאון רבי זמיר כהן, שדיבר על משמעות חג הסוכות | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ז כהן בביה"כ בעלזא באשדוד (צילום: אבי פ.)

שמעו דבר השם: המונים ברובע ג' באשדוד התכנסו ביום שישי - חול המועד סוכות לשמיעת שיעור מיוחד מפי ראש ישיבת אבני נזר הגאון רבי זמיר כהן. השיעור המיוחד נערך בבית המדרש המרכזי של חסידי בעלזא בעיר.

הגאון רבי זמיר כהן אשר כידוע זוכה למעמד ולהערכה מיוחדים בחסידות בעלזא והוא נכנס לאדמו"ר תדיר ונושא שיעורים מפעם לפעם בפני אברכי החסידות, אולם מעמד כזה של כבוד התורה לא נערך בחסידות מעולם.

בית המדרש המונה כאלף מקומות התמלא מפה לפה ע"י אברכי החסידות שהגיעו למקום בהמוניהם לשמוע שיעור השקפתי מעמיק על חג הסוכות. הגר"ז כהן אמר בשיעור כי חג הסוכות הוא מפתח לשמחת חיים בהיותו מלמד שהעולם הזה ארעי, והעיקר הוא הבניה הרוחנית.

"מי שתולה תקוות בגשמיות – מתאכזב, אך מי שרואה את העולם הזה כפרוזדור – זוכה לשמחת חיים" אמר ראש הישיבה הגר"ז כהן. תורת ה' מקיימת את הבריאה בכל רגע, כאור המחיה את הכול. תלמיד חכם נושא בקרבו את האור האלוקי הזה, וכשמכבדים אותו – מכבדים את  השכינה".

הגר"ז כהן סיים את דברים בדברים אודות מעלתם ותרומתם העצומה של בני הישיבות העוסקים בתורה לקיום הבריאה ולשמירה על כלל ישראל.

