בשירה ובדגלים: הגאון רבי מרדכי אדלשטיין ביקר מאות תלמידים ב'נר שמואל'

תלמידי תלמוד התורה 'נר שמואל' קיבלו את פניו של הגאון רבי מרדכי אדלשטיין בשערי התלמוד תורה בשירה וזימרה כשדגלים בידיהם | במעמד קבלת הפנים, מסר הרב שיחת חיזוק ואמר פרקי תהילים ביחד עם התלמידים (חרדים)

הגאון רבי מרדכי אדלשטיין ביקר היום (רביעי) את מאות התלמידים וילדי הגנים בתלמוד תורה "נר שמואל" שך הלחמןף העצמאי בחדרה.

תלמידי הכיתות הנמוכות קיבלו את פניו של הרב בשערי התלמוד תורה בשירה וזימרה כשדגלים בידיהם. במעמד קבלת הפנים, מסר הרב אדלשטיין שיחת חיזוק ואמר פרקי תהילים ביחד עם התלמידים.

לאחר סיור בו עמד מקרוב על הנעשה בתלמוד תורה, נכנס הרב ביחד עם המנהל הרב אליהו ברונר לגני הילדים ולכיתות, שם בחן את התלמידים על החומר הנלמד. הרב יצא נפעם מידיעותיהם המופלאות של מאות התלמידים ומהתנהגותם.

לאחר מכן בירך הרב אדלשטיין באופן אישי את התלמידים, את הוריהם ואת כל בני משפחותיהם.

בסיום הביקור שיבח הרב את מנהל הת"ת הרב אליהו ברונר ואת צוות ההוראה בתלמוד תורה על פעילותם למען הילדים, ועל הזכות שנפלה בחלקם לחנך את מאות התלמידים אשר היו קרובים מאוד לשר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל.

