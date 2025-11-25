הרדיפה האובססיבית של מערכת אכיפת החוק נמשכת ללא הפסקה, והערב (שלישי) היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרה-מיארה שיגרה מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו כתבה כי "הממשלה אינה מקיימת את חובתה לפעול לגיוס שוויוני לצה"ל".

בבג"ץ נקבע, כך היא כתבה, ש"מוטלת על הממשלה החובה לגבש צעדי אכיפה אפקטיביים משלימים לסמכויות האכיפה שנתונות בידי הצבא. אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס".

במכתבה לנתניהו כתבה היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה: "ביום 20.11.25 ניתן פסק הדין בבג"ץ 5819/24, אשר עסק בשאלת אכיפת חובת הגיוס של תלמידי הישיבות. בפסק הדין, אשר ניתן פה אחד על-ידי הרכב של חמישה שופטים, בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נקבע כי הממשלה אינה מקיימת את חובתה לפעול לגיוס שוויוני לצה"ל. עוד נקבע, כי מוטלת על הממשלה החובה לגבש צעדי אכיפה אפקטיביים משלימים לסמכויות האכיפה שנתונות בידי הצבא".

בהרב מיארה כתבה כי "בית המשפט הורה לממשלה לגבש, בתוך 45 ימים, מדיניות אכיפה שתהיה אפקטיבית, שוויונית ומידתית. בתוך כך, הובהר בפסק הדין כי ככלל אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס".

לדבריה, "נדרש אפוא לקדם בדחיפות עבודת מטה ממשלתית לקביעת מדיניות אכיפה ביחס למשתמטים מכל חלקי האוכלוסייה. זאת, בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד ראש הממשלה, הביטחון, האוצר, המשפטים וצה"ל, ובלוח הזמנים שנקבע בהחלטת בית המשפט".

היועמ"שית הוסיפה וכתבה: "אני ואנשיי ערוכים להציג בפנייך או בפני מי שתקבע, את העבודה שנעשתה עד כה בעניין, בשיתוף גורמי המקצוע הממשלתיים הרלוונטיים. זאת, לרבות הצעות לכלי אכיפה אזרחיים שניתן להפעיל בטווח הזמן המיידי, בלא צורך בחקיקה. אנו עומדים לרשותך כדי לסייע בכל הנדרש".