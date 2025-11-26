במליאת הכנסת התקיים היום (רביעי) ציון יום הזיכרון לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן גוריון.

חבר הכנסת מאיר פרוש, עלה לנאום ותקף את המשפטנים: "לא הצבעתי לבן גוריון ולא למפלגת העבודה, אני איש אגודת ישראל מיום היוולדי – אך אין ספק כי לאור ההתנהלות הפוגענית כלפי חרדים, בן גוריון הוא אחד האנשים שראויים למילה טובה מבחינת הציבור החרדי בארץ ישראל בדורות האחרונים, הן בזכות מסמך הסטטוס קוו שעליו הוא עמל והן בזכות הסדרת מעמד בני הישיבות, אותו הוא ביסס ויצק בו תוכן לקיום עולם הישיבות".

"לצערנו", הוסיף פרוש: "75 שנים אחרי שבן גוריון קבע את המסמרות שהובילו להסדרת מעמד בני הישיבות לכל אורך השנים, הגיעו משפטנים, שהם מנותקים מכל זיק של יהדות, והכריזו מלחמה על עולם התורה ובעיני גם על מורשתו של בן גוריון".

עוד הוא הסביר: "כשבן גוריון רצה להקים את המדינה, הוא ביקש למנוע התנגדות להקמתה על ידי אגודת ישראל שהייתה בימים ההם הארגון הפוליטי שייצג את היהדות החרדית וזאת מתוך ידיעה שהאו"ם ייקח עמדה זו בחשבון. לצורך כך גובש מסמך הסטטוס קוו שהבטיח לשמר את כללי הבסיס היהודיים בארץ ישראל".

"אם היו אומרים אז" טען פרוש בנאומו: "לגדולי ישראל ש-77 שנים אחרי, ישתלטו על המדינה חבורת משפטנים לא נבחרים אשר יפתחו במסע רדיפה נגד עולם התורה וכל נושאי הדת בארץ ישראל, וימחקו את ההסכמות שקיבע בן גוריון, איני בטוח שהעמדה הייתה זהה לעמדה אז".

בשלב זה עבר פרוש לתקוף את היועמ"שית: "אתמול שלחה היועצת המשפטית לממשלה, אשר כבר הודחה מתפקידה אבל נאחזת בקרנות המזבח, מכתב לראש הממשלה עם דרישה לעצור עוד לומדי תורה ולגבש סנקציות כלכליות נגד משפחות אברכים קשות יום".

"היועצת המשפטית לממשלה לא מסתפקת בזה", אמר פרוש בזעם והוסיף: "ומציעה לראש הממשלה לבצע מהלכים עוקפי חקיקה בכדי לרדוף את בני הישיבות. מי שאמונה על כיבוד החוק, מציעה לעקוף את הכנסת. למה? כי היא יודעת שלמרות כל המחלוקות אין רוב בבניין הזה לתוכנית שלה לרדיפת ומעצר לומדי תורה. זו דמוקרטיה?".

"לאחרונה", אמר עוד ח"כ פרוש: "שינו את שם המפלגה שהקים בן גוריון למפלגת "הדמוקרטים", למרות שבן גוריון דיבר על מדינה יהודית ודמוקרטית, כי מדינה דמוקרטית סתם אפשר להקים גם באוגנדה. האם יורשיו של בן גוריון מנסים למחוק את המורשת שלו?".

לסיום אמר פרוש: "אני קורא מכאן לחברי מפלגת העבודה, לכו בדרכו של בן גוריון ופעלו להסדרת מעמד בני הישיבות בדרך של שיח והסכמות. מליברמן ולפיד אין לי ציפיות, הם בונים את עצמם מרדיפת חרדים, אבל אתם, מה לכם ולכל זה?".