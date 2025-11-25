יום דרמטי במפלגת השלטון: בפעם הראשונה מאז 2012, מתקיימות היום (שלישי) בחירות למרכז הליכוד. במקומות שונים ברחבי הארץ מתמודדים גם ראש בראש מועמדים הנתמכים על ידי מתפקדי ליכוד חרדים.

על פי הערכות כ-150 חברי מרכז חרדים צפויים להיבחר היום - במסגרת הבחירות לצמרת המפלגה. מאחורי הקלעים של הקומבינה השקטה שמצליחה להגדיל את הכוח החרדי במפלגת השלטון, חוקת המפלגה מאפשרת למתפקדים לבחור את חברי המרכז מטעם עיר מסוימת, גם במידה והם לא מתגוררים בה - צעד שמאפשר לעסקנים חרדים להגדיל את כמות התומכים.

הבטן הרכה של הליכוד והכוח המניע בבחירות הנוכחיות טמון באחת התופעות הנסתרות: התפקדות מאסיבית של גורמים חרדיים ודתיים-לאומיים שמשנים את כללי המשחק. הדבר ממחיש שהכוח הפוליטי האמיתי עבר ממתפקדי הליכוד הוותיקים לידי קבלני קולות חדשים ומתוחכמים.

ההמחשה הברורה ביותר לכך מגיעה מביתר עילית. עיר חרדית שבבחירות האחרונות לכנסת רק 328 קולות הצביעו לליכוד. אולם, בבחירות המרכז היום, מונה ספר הבוחרים כ-1,000 בעלי זכות הצבעה. זו הוכחה חותכת לכך שהבחירות הללו מייצגות סדר יום פנימי שאינו משקף את המפה הכללית.

הכוח החרדי מרוכז סביב דמויות מפתח, כמו היחצ"ן יוסי רוזנבוים מביתר עילית, שמוביל רשימות גם בירושלים. מעורבותם של פוליטיקאים חרדים מקומיים ברורה לחלוטין: סגן ראש העיר בביתר עילית מטעם אגודת ישראל, גדליהו אייזנשטיין, ועוזיאל שלום, חבר מועצה חרדי אחר, התפקדו גם הם לליכוד.

הברית הקדושה: קבלני הקולות חוברים לפוליטקאים הבכירים

האינטרס הוא הדדי: החרדים מקבלים גישה למסדרונות הכוח, והבכירים מקבלים מאגר קולות נאמן.

ירושלים: איציק קויפמן, קבלן קולות חרדי ותיק שפיתח את "השיטה החרדית", חבר לרוזנבוים, ושניהם חברו לדודי אמסלם וניר ברקת. השניים, שהיו יריבים מרים, השלימו והתאחדו כדי להילחם נגד הרשימה של ח"כ עמית הלוי.

היום הוא היום המכריע במלחמת הצללים של הליכוד, והתוצאות שיגיעו מהקלפיות הרדומות צפויות לשרטט מחדש את מפת הכוחות במפלגת השלטון. בזמן שעיני הציבור נשואות לקרב הגדול על ירושת בנימין נתניהו, מאחורי הקלעים מתחולל קרב יצרי לא פחות על השליטה במוסדות התנועה, והוא חושף תופעה מפתיעה: החרדים הופכים לכוח העולה והמכריע שיכול להכריע את גורל המאבק בין השרים והח"כים הוותיקים.

בני ברק: גם בבירת הציבור החרדי פועלים גורמים כמו אהרון אלבוים, סגן ראש העיר מ"אגודת ישראל", שפקד מתפקדים רבים וזכאי להצביע. יחד עמו, ברשימת המתפקדים מופיע גם ניר אריאל (מרכז קהילת הרב מאזוז),ו משנה לראש העיר מטעם ש"ס.

באר שבע: יועצו של השר מיקי זוהר, שמעון אוחיון, ביצע פעולת פקידה ממוקדת של בחורי ישיבות ואברכים לטובת מועמדיו.

קשרי הגומלין הללו חזקים עד כדי כך שקבלני קולות אלו הופכים לאורחים קבועים במוקדי הכוח: אלבוים קיבל אישור כניסה קבוע לכנסת מיו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ורוזנבוים היה אורח כבוד ביציע הכנסת בעת נאום הנשיא טראמפ. ובכך, הופכים הגורמים החרדיים לא רק למצביעים, אלא לשותפים סמויים בהנהגת מפלגת השלטון.