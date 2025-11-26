השר בצלאל סמוטריץ' בריאיון מקיף | צפו

יו"ר 'הציונות הדתית', שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מתארח לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס לכל הנושאים הבוערים, מהלחימה ושחרור החטופים, סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, רפורמת החלב וההתנגדות של גפני, יוקר המחיה והורדת הריבית, הסקרים הלא מחמיאים והיחסים עם איתמר בן גביר. צפו בריאיון המלא.

כותרות מהריאיון תחילה מתייחס השר סמוטריץ' לשחרור החלל החטוף דרור אור הי"ד ושני החללים החטופים שנותרו ברצועת עזה: "יש מאמץ מודיעיני גדול מאוד שלנו, יש דרישה חד משמעית שלנו להשיב את כולם, אנחנו בכל רגע נתון בודקים האם חמאס עושה מה שצריך לעשות כדי למצוא עוד לא, אנחנו יודעים להפעיל את הלחצים על חמאס". על השלב השני של העסקה עם חמאס, מבהיר סמוטריץ': "לשבחו של הנשיא טראמפ שהוא חוזר שוב ושוב על ההתחייבות החד משמעית לפירוק חמאס מנשקו, הוא אומר שיש דרך עם כוחות בין לאומיים ואם לא הוא מאפשר לנו לעשות את זה, צה"ל כבר קיבל הנחיה מהדרג המדיני להכין את התוכניות לכיבוש הרצועה והשמדת חמאס. המלחמה הזו לא יכולה להסתיים לפני שאין חמאס בעזה". סמוטריץ' פותח מבערים על גפני: "למה לא לאפשר למשפחה חרדית טוסט עם גבנ"צ?" ישי כהן | 14:00 סמוטריץ', החבר בקבינט המצומצם, מתייחס לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה וההיערכות הישראלית לתגובת חיזבאללה: "אנחנו נערכים לכל תרחיש, אנחנו הרבה פעמים מדגדג לנו באצבעות לגרום לחיזבאללה להגיב כדי שנוכל לכסח לו את הצורה, אנחנו מוכנים עם תוכניות ומטרות".

השר בצלאל סמוטריץ' בריאיון באולפן 'כיכר'

יו"ר 'הציונות הדתית' מתייחס לשאלת ועדת החקירה שצריכה לקום לחקור את המחדלים שהובילו לאסון הנורא בבוקר שמחת תורה: "קודם כל אני חושב שמה שצריך להיבדק זה המון שנים אחורה, אוסלו וגירוש גוש קטיף וכמובן השנים שאחרי, היום והלילה שלפני.

"צריכה לבדוק את זו ועדה בלתי תלויה, שיהיו לה סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, כזו שלרוב העם יהיה לו אמון בה. מה לא? לא ועדה שיצחק עמית ימנה, גם הוא ייצטרך להיחקר על הגבלות שבית המשפט הטיל על מערכת הביטחון, לדעתי לרוב העם אין אמון בעמית.

"וגם לא ועדה שהממשלה תמנה, אנחנו יושבים על זה שתוקם ועדה שלמקסימום חלקים בישראל יהיה אמון, לא תהיה ועדה שרק הקואליציה תמנה, אבל מצד שני אי אפשר לתת לאופוזיציה וטו להתנגד מסיבות לא ענייניות".

אנחנו עוברים לדבר על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והשאלה איזה חוק השר סמוטריץ' רוצה שיעבור: "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".

לדבריו: "מי שחושב שאהיה חותמת גומי לא מבין מה שהוא מדבר. בתפיסת העולם שלי אין פטור מהמצווה הזו, בוא נראה איזה חוק מביאים, אני מבין שזה תהליך ומוכן לסבלנות הזו, אבל אני דורש שזה יהיה אמיתי ומהר.

"אני דורש תהליך אמיתי שיגייס אלפי חרדים כל שנה לצבא הגנה לישראל, לשירות קרבי, לשירות במקומות צריכים אותם".

סמוטריץ' מדגיש: "אני כל הזמן אומר לראש הממשלה שהחרדים יצביעו בעד, לא נהיה 'גוי של שבת', ואני דורש שהחוק הזה יהיה אמיתי".

השר בצלאל סמוטריץ' באולפן 'כיכר השבת'

סמוטריץ' מתייחס להתבטאות החריפה של ח"כ משה גפני בריאיון ל'כיכר השבת' כשאמר: "הקדנציה הזו היא גט כריתות של שותפות עם הציונות הדתית, מבחינתי הם יותר גרועים מהשונאים הגדולים ביותר של לומדי התורה".

סמוטריץ' משיב: "זו אמירה כואבת וחסרת בסיס, יש כנראה הרבה כאב בשני הצדדים. גט כריתות? חס וחלילה, לגפני יש לפעמים שליפות של אמירות קיצוניות, אני חושב שגם הוא שותה מים ומבין שדיבר שטויות, לא יהיה גט כריתות, יש ויכוחים, אבל השותפות הזו יכולה וצריכה להימשך".

בשלב הזה של הריאיון אנחנו מדברים על רפורמת החלב שהוא מוביל בימים אלו, רפורמה שלדבריו תוביל לירידה משמעותית במחירי החלב בישראל, רפורמה אליה מתנגד ח"כ גפני.

סמוטריץ' עולה להתקפה על יו"ר 'דגל התורה': "למה שמשפחה חרדית נורמלית לא תוכל לתת לילדים טוסט עם גבינה צהובה? אני לא מבין את גפני, אתה מייצג את אחד הציבורים הכי עניים במדינת ישראל, ציבור שאוסף שקל שקל כדי להחזיק ראש מעל המים, איך אתה יכול להרשות לעצמך? אתה מטיל מס גפני אם אתה מתגד לזה. לא נראה לי אמין שמה שזה מה שמעניין אותו..

"פתאום גפני הוא מגן הרפתות? זה מה שגדולי ישראל שלחו אותו לעשות בכנסת? נשמע לי קצת מוזר, צריך לבדוק מה האינטרסים שלו. אני חושב שאתם כציבור חרדי לא יכולים לתת לנציגות הפוליטית שלכם לפגוע במאמצים שלי להוזיל לכם ולי ולעם ישראל כולו את יוקר המחיה".

השר בצלאל סמוטריץ' באולפן 'כיכר'

שר האוצר מתייחס לתקציב המדינה לשנת 2026 ואומר כי הוא מקווה שבעז"ה התקציב יעבור: "אנחנו עובדים על זה קשה, לגבי החרדים אני מבין שזה תלוי בשאלת הגיוס, לא אתפשר בסוגיית הגיוס בשביל התקציב, אם תקציב 2026 לא יעבור - הראשונים להיפגע יהיו הציבור החרדי כי חלק גדול מהתקציבים שלו לא נמצאים בבסיס התקציב, ועל פי החוק אם אין תקציב הולכים על תקציב המשכי ויש סדר עדיפויות שהחוק קובע".

צפו בריאיון המלא