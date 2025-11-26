תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית:

אחרי טענות רבות שהגיעו למערכת כיכר השבת ולתוכנית 'דבר ראשון' בנוגע לאי תקינות חלק מהתשתיות בעיר בית שמש, אשר גרמו אתמול להצפות גדולות בעיר. חבר המועצה הבכיר מ'דגל' אבי ארנטרוי יהיה איתנו בריאיון מיוחד על הפקת הלקחים, ועל הטיפול באתרי הבניה בעיר.

בנוסף: פרק נוסף של התוכנית 'יתגדל ויתקבל'. כתב כיכר השבת יוסי עבדו קיים השבוע ריאיון מרתק עם רבה הראשי של העיר צפת ובנו של הראשל"צ לשעבר, הרב שמואל אליהו . הריאיון המלא יעלה באתר במוצ"ש, אבל אנחנו לא ויתרנו ליוסי על ספוילר קטן, צפו.

בכותרות היום:

ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה - המשטרה הצבאית חזרה לעצור בחורי ישיבות. במהלך הלילה, התקיים ניסיון מעצר הלילה של תלמיד ישיבה מרמת גן, בגין עריקות מצה"ל. במהלך האירוע התאספו מאות חרדים שהגיעו למחות על המעצר , הפריעו למהלכו ואף הפכו את הניידת משטרה. לדאבונה של המשטרה הצבאית, הבחור לא היה בבית, והמעצר נכשל.

10 הרוגים בהצפות באינדונזיה - גשמים קשים ומפולות בוץ פקדו אמש את צפון סומטרה באינדונזיה, לפחות עשרה בני אדם נהרגו, ונזק רב נגרם לרכוש. צוותי החילוץ מנסים לאתר ניצולים בין הבתים והכבישים המוצפים.

החלל דרור אור הי"ד הובא לישראל - משרד ראש מממשלה הודיע כי לאחר הליך זיהוי מורכב, בו השתתפו הרבנות הצבאית, משטרת ישראל, והמכון לרפואה משפטית. הושלם הליך הזיהוי של החלל החטוף שהובא לישראל, דרור אור הי"ד, ההודעה נמסרה למשפחתו.

ניסיון שוד באופקים לעייני המצלמות - תיעוד דרמטי מהעיר אופקים, ניסיון שוד של חנות תכשיטים בעיר כשל הודות לתושייתו של המוכר. בתיעוד נראים הפורצים רעולי פנים כשהם שוברים את חלון הראווה בחנות, ומצוידים במוט ברזל. אך המוכר הפעיל את מנגנוני כיבוי השריפה בחנות, מה שגרם לפורצים לברוח מהמקום. המשטרה טרם עצרה חשודים באירוע.

מבצע למיגור הפשיעה בחברה העברית - מבצע לאומי רחב היקף נערך היום בטייבה, טירה, וקלנסווה, במטרה להיאבק בפשיעה בחברה הערבית. במבצע בו השתתפו מאות שוטרי מג"ב והמשמר הלאומי יחד עם נציגי רשויות שונות, במהלך המבצע הכוחות פשטו על מספר רק של בתי עסק בלתי חוקיים. בתקווה להחזרת המשילות בישראל.

מנגנוני הביטון ברש"פ עם מדי זית ו- M16 - דאגה בישראל, מגנוני הביטחון של הרש"פ נצפו לאחרונה בירדן, כשהם מבצעים אימונים כשהם נושאים נשקי M16 ולובשים מדי זית הדומים מאוד למדים של יחידת 'דובדבן'. בישראל גובר החשש מאפשרות של היפוך קנים ברשות הפלשתינית.

תיעוד מבצעי מרפיח - במהלך השבוע האחרון חוסלו למעלה מ-20 מחבלים ונעצרו 8 נוספים בעיר רפיח. כוחות צה"ל ממשיכים כל העת לפעול להסרת איומים באיזור.

