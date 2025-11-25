המפקד החדש ביקר אצל המנהיג הגרמ"ה הירש; זו הבקשה שביקש

מפקד תחנת בני ברק הנכנס סנ"צ יובל שביט, הגיע לביקור מיוחד במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ורבני העיר בני ברק.

לסיור המיוחד לרגל כניסתו לתפקיד, התלוו מפקד השיטור העירוני פקד אלעד אמויאל, יועץ המרחב קובי פרטהיג והאסטרטג אליהו ארנד.

תחילה הגיעו למעונו של המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ראש הישיבה שמע על הפעילות בתפקיד הרגיש הפוקד על הערים בני ברק ורמת גן וברכו שהקב"ה יעזור שלא יהיו בעיות.

ראש הישיבה אף שמע מהמפקד את הטיפול בבעיות והצפייה של המפקד לקבל שיתוף פעולה לטפל בבעיות מצד רבני העיר.

לאחר מכן הגיעו לפגישה בלשכת רבני העיר הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט שסיפרו על השיתוף פעולה בין המשטרה לבין הרבנים בכלל התחומים.

סגל הפיקוד ביקר במעונו של הרב הראשי לבני ברק הגר"מ בן שמעון במעונו ברחוב רש"י ובבית המקובל הגאון חכם ניסים בן שמעון. הרבנים שיבחו את הפעילויות הרבות שעושים במשטרה למען התושבים תוך תיאום איתם ושמירה על כללי העיר בשבתות וחגים.