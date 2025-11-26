כיכר השבת
בשורה לאלפי משפחות

עד 90% הנחה !  - בוטלה מגבלת הגיל והורחבה הקלה בארנונה לנכה נוסף בבית

הצעת החוק החשובה והחיונית עברה סופית: ההנחה תחושב מעתה בעבור כל נכה בנפרד - עד 90% הנחה כוללת - וניתן סוף סוף מענה למי שהוכר כנכה גם לאחר גיל 18 (בארץ)

ארנונה עם הנחה לנכה (צילום: באדיבות)

בשורה דרמטית למשפחות הנכים בישראל: מליאת הכנסת אישרה סופית בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שקידמו חברי הכנסת יעקב אשר ו, שמרחיבה באופן משמעותי את ההנחה בארנונה הניתנת למשפחות. החוק ייכנס לתוקף בתאריך י"ב טבת -1 בינואר 2026.

החקיקה החדשה מתקנת שני עיוותים משמעותיים שהיו קיימים עד כה:

הנחה לכל נכה בבית: סכום ההנחה יחושב מעתה בעבור כל אחד מהזכאים לגמלה בשל נכות המתגורר בבית, וזאת עד לתקרה כוללת של 90% הנחה בארנונה. משמעות הדבר היא הנחה מצטברת של 33% לכל ילד נכה נוסף במשפחה.

ביטול מגבלת הגיל: בוטלה מגבלת הגיל שהכירה רק בנכות ילדים. כעת, ניתנת זכאות גם למי שהוכר כנכה לאחר גיל 18 – בין אם מחמת תאונה, מחלה, מלחמה או הכרה מאוחרת מצד הביטוח הלאומי.

יוזם ההצעה, ח"כ יעקב אשר, התייחס לאישור החוק: "אני מודה לקב"ה על כך שאנו זוכים לעשות עוד חקיקה שמבינה ומטיבה. אני מודה לצוות וועדת הכספים על הליווי המקצועי ועל כך שלבסוף הגענו לדבר הזה".

