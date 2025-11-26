בשורה דרמטית למשפחות הנכים בישראל: מליאת הכנסת אישרה סופית בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שקידמו חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, שמרחיבה באופן משמעותי את ההנחה בארנונה הניתנת למשפחות. החוק ייכנס לתוקף בתאריך י"ב טבת -1 בינואר 2026.

החקיקה החדשה מתקנת שני עיוותים משמעותיים שהיו קיימים עד כה:

הנחה לכל נכה בבית: סכום ההנחה יחושב מעתה בעבור כל אחד מהזכאים לגמלה בשל נכות המתגורר בבית, וזאת עד לתקרה כוללת של 90% הנחה בארנונה. משמעות הדבר היא הנחה מצטברת של 33% לכל ילד נכה נוסף במשפחה.

ביטול מגבלת הגיל: בוטלה מגבלת הגיל שהכירה רק בנכות ילדים. כעת, ניתנת זכאות גם למי שהוכר כנכה לאחר גיל 18 – בין אם מחמת תאונה, מחלה, מלחמה או הכרה מאוחרת מצד הביטוח הלאומי.

יוזם ההצעה, ח"כ יעקב אשר, התייחס לאישור החוק: "אני מודה לקב"ה על כך שאנו זוכים לעשות עוד חקיקה שמבינה ומטיבה. אני מודה לצוות וועדת הכספים על הליווי המקצועי ועל כך שלבסוף הגענו לדבר הזה".