המפיק המצליח הודיע: "אני פורש מאירוע הענק בארנה"

המפיק נטע לוין, מנהלו של הזמר שמוליק סוכות הודיע היום כי הוא פורש מחלקו בהפקת המופע של סוכות בארנה וזאת לאחר טענות כי ההפרדה במקום אינה מספיקה.

לוין כתב את הסיבות להחלטתו: "לרבים שפנו באישי אכתוב לכם בקצרה: זכיתי בשנים האחרונות לקיים אירועי מוזיקה בציבור החרדי אשר יועדו לגברים בלבד - זאת בהוראתם של גדולי ישראל עמם אני נועץ תדיר.

סירבתי במשך כל השנים לקיים אירועים בהפרדה כמו שעשו ועושים מפיקים נוספים בציבור החרדי ובנוסף אף צחקקו וגיחכו שאני היחיד שעושה הופעות מהדרין מן המהדרין לגברים בלבד! (ושאין סיכוי למלאות בלי עזרת נשים וכו' וכו' וכו'..) ושאני לא מבין את העניין ושהכול אפשרי! ובוא תראה איך אנחנו חוגגים על כל החתונות עושים באופן קבוע אירועים בהפרדה בנייני האומה והכל עובר חלק וכו... בניגוד לדעת גדולי ישראל.

בחסדי שמים עמדתי כחומה בצורה ולא נכנעתי (למרות הפיתוי הגדול ...) - וברוך ה' האולמות היו מלאים עד אפס מקום. עם אלפי אנשים שרצו לקנות כרטיסים והכל אזל!

בשבועות האחרונים פנו אליי על מופע בהיכל ה'ארנה' בירושלים וההפקה שכרה ממשרדי את ענק הזמר שמוליק סוכות. בהבנה ובהכרה שכל ילדי ישראל מכירים ושרים את שיריו וזה הזדמנות בחנוכה כאשר הילדים בחופש להביא אותם לאירוע שכזה. המופע לא מיועד כלל לבחורי ישיבות... אלא למשפחות עם ילדים ולציבור החרד"לי עם אמנים שמתאימים לקהל זה!

דאגתי שהאירוע יהיה בהפרדה מלאה עם גדרות מחוץ לאולם והמון השקעה בסדרנים אצל הגברים וסדרניות אצל עזרת הנשים שישמרו על קדושת האירוע מחיצות וישיבה באולם מעומעם ללא ראות נשים. אך לאחר שנועצתי עם בתי גדולי ישראל לילות כימים ופגישות עם נציגיהם קיבלתי את ברכתם והחלטתי להסיר את ידי מהאירוע... והוא יתקיים ללא חלקי בהפקה!

כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה!

בהוראתם אני ממשיך להוביל ולעשות הכל שהמוזיקה כיום תהיה באווירה כשרה ונקיה אמשיך לייצג את ענק הזמר שמוליק סוכות באירועים פרטיים בלבד. שלכם תמיד, ושנזכה רק לקדש שם שמים בתקווה שלא תצא תקלה תחת ידי".

לא ברור בדיוק במה חלקו של לוין שנגרע מההפקה ישנה משהו, שכן המופע צפוי להתקיים כפי שתוכנן עם יידל ורדיגר, מרדכי שפירא, ביני לנדאו ושמואל.

כזכור, במוצאי שבת לפני חנוכה, אמור הזמר והיוצר נפתלי קמפה, להשיק את אלבום הבכורה שלו -"עד שיבוא משיח", במופע השקה גדול בבנייני האומה בירושלים. מלכתחילה, היה המופע אמור להתקיים בהפרדה מלאה עם יציע נשים עם מחיצה, כפי שכבר התקיימו במופעים הקודמים של מפיקו שלום וגשל.

אלא שבמפתיע, לאחר מכירות של כמה מאות כרטיסים, הודיע וגשל כי החליט לבטל את היציע לנשים ולהשיב את הכסף לכל הרוכשות וזאת בעקבות לחצים סביב המופע והשוואה למופע הענק של שמוליק סוכות, שמתוכנן להתקיים במוצ"ש חנוכה בארנה, כשלטענת וגשל ההפרדה בבנייני האומה היא זו שמאפשרת את ההפרדה הלא מספקת לדבריו בארנה.