כיכר השבת

שמוליק סוכות חושף את ילדותו בקליפ מפתיע: "הילד הזה"

הזמר שמוליק סוכות בסינגל ראשון מתוך אלבומו השני שיצא בקרוב - "הילד הזה". הלחן והמילים של אלי קליין אליו חבר למלאכת העיבוד השותף הקבוע איצי ברי (סינגלים וקליפים)

(צילום: נחמן אלבר ויצחק קלמן)

שמוליק סוכות משיק את "הילד הזה", סינגל ראשון מתוך אלבומו השני, עם מילים ולחן של אלי קליין ועיבוד משותף עם איצי ברי. הקליפ המלווה כולל תמונות מקוריות מילדותו של סוכות, שמחברות את הסיפור האישי למוזיקה באופן טבעי ונוגע.

האלבום החדש צפוי לצאת בימים הקרובים, ויכלול שירים של מיטב השמות במוזיקה היהודית

קרדיטים:

לחן ומילים: אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

מילים:

כמה שנים כבר עברו

כתמי הדמעות שם דהו

ובלב השריטות נשארו

כמו פצע פתוח

רגעים שכבר לא יחזרו

המילים שפגעו לא עברו

ושנים שחלפו לא נתנו

ללב כבר לשכוח

והילד הזה הוא אתה

שצריך קצת חום ואהבה

תחבק אותו

ותגיד לו

שבסוף יהיה טוב

נזכר שוב בילד ההוא

מה הייתי עושה במקומו

הזמן יעשה את שלו

הלב קצת ינוח

סולח על מה שאמרו

שוכח כל מה שעשו

זה לא קל בכלל אבל אין

סיבה שוב לברוח

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר