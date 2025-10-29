שמוליק סוכות חושף את ילדותו בקליפ מפתיע: "הילד הזה"

( צילום: נחמן אלבר ויצחק קלמן )

שמוליק סוכות משיק את "הילד הזה", סינגל ראשון מתוך אלבומו השני, עם מילים ולחן של אלי קליין ועיבוד משותף עם איצי ברי. הקליפ המלווה כולל תמונות מקוריות מילדותו של סוכות, שמחברות את הסיפור האישי למוזיקה באופן טבעי ונוגע.