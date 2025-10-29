שמוליק סוכות חושף את ילדותו בקליפ מפתיע: "הילד הזה"

שמוליק סוכות משיק את "הילד הזה", סינגל ראשון מתוך אלבומו השני, עם מילים ולחן של אלי קליין ועיבוד משותף עם איצי ברי. הקליפ המלווה כולל תמונות מקוריות מילדותו של סוכות, שמחברות את הסיפור האישי למוזיקה באופן טבעי ונוגע.
האלבום החדש צפוי לצאת בימים הקרובים, ויכלול שירים של מיטב השמות במוזיקה היהודית
קרדיטים:
לחן ומילים: אלי קליין
עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי
מילים:
כמה שנים כבר עברו
כתמי הדמעות שם דהו
ובלב השריטות נשארו
כמו פצע פתוח
רגעים שכבר לא יחזרו
המילים שפגעו לא עברו
ושנים שחלפו לא נתנו
ללב כבר לשכוח
והילד הזה הוא אתה
שצריך קצת חום ואהבה
תחבק אותו
ותגיד לו
שבסוף יהיה טוב
נזכר שוב בילד ההוא
מה הייתי עושה במקומו
הזמן יעשה את שלו
הלב קצת ינוח
סולח על מה שאמרו
שוכח כל מה שעשו
זה לא קל בכלל אבל אין
סיבה שוב לברוח
