צמד ״חברותא״ בסינגל חדש לחנוכה: "יוונים"

הצמד ״חברותא״ דייויד טוייב ומוישל׳ה שניידר בסינגל חדש לחנוכה: "יוונים"

לכבוד חג החנוכה, הצמד ״חברותא״ - דייויד טויב ומוישל׳ה שניידר משחררים סינגל חדש, לחן חדש קצבי ועליז למילים ״יוונים נקבצו עלי״ 

מה שהתחיל כסרטון ספונטני לרשת בשנה שעברה, עודכן לגרסת שיר מלאה.

הלחן של דייויד ומוישל׳ה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של דייויד.

