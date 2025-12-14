עמירן דביר ומשה להב בביצוע מיוחד לחנוכה: "מעוז צור"

לכבוד חג החנוכה תשפ”ו, חברו המוזיקאי הישראלי משה להב 'הטיש הגדול' והזמר והיוצר עמירן דביר לביצוע מיוחד לשיר “מעוז צור ישועתי”.

נעמי שמר זכרונה לברכה כתבה והלחינה (מילותיה מבוססות על הפיוט המוכר).

השיר, שהחל כביצוע ספונטני כשהתראיין משה בתוכנית הרדיו של עמירן דביר ב״כאן מורשת״, קרם עור וגידים והוקלט שוב במיוחד לתוכנית שתשודר בעזרת ה׳ בחנוכה.

העיבוד והביצוע החדש מעניק לשירה הקלאסי של נעמי שמר גוון אישי, חם ומרגש, בניחוח של ארץ ישראל עם נגיעות חסידיות של ״טיש״ ברוח חג האורות.

קרדיטים:

לחן ומילים: נעמי שמר

עיבוד והפקה מוסיקלית: עמירן דביר