כיכר השבת

עמירן דביר ומשה להב בביצוע מיוחד לחנוכה: "מעוז צור"

הזמר והיוצר עמירן דביר בשיתוף פעולה עם המוזיקאי והזמר משה להב 'הטיש הגדול' בחידוש לשיר החנוכה של נעמי שמר - "מעוז צור". ההפקה המוזיקלית של עמירן דביר (סינגלים וקליפים)

לכבוד חג החנוכה תשפ”ו, חברו המוזיקאי הישראלי משה להב 'הטיש הגדול' והזמר והיוצר עמירן דביר לביצוע מיוחד לשיר “מעוז צור ישועתי”.

נעמי שמר זכרונה לברכה כתבה והלחינה (מילותיה מבוססות על הפיוט המוכר).

השיר, שהחל כביצוע ספונטני כשהתראיין משה בתוכנית הרדיו של עמירן דביר ב״כאן מורשת״, קרם עור וגידים והוקלט שוב במיוחד לתוכנית שתשודר בעזרת ה׳ בחנוכה.

העיבוד והביצוע החדש מעניק לשירה הקלאסי של נעמי שמר גוון אישי, חם ומרגש, בניחוח של ארץ ישראל עם נגיעות חסידיות של ״טיש״ ברוח חג האורות.

קרדיטים:

לחן ומילים: נעמי שמר

עיבוד והפקה מוסיקלית: עמירן דביר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר