לוי פרקש מחדש את הניגון החב"די לחנוכה: "להודות ולהלל"

(צילום: שלוימלה קרישבסקי)
לקראת ימי החנוכה, הזמר לוי פרקש משיק את סינגל הקאבר החדש “חנוכה להודות”, הכולל את השירים להודות ולהלל – חב״ד ו-כי ככה ה׳ רצה, בעיבוד אלקטרוני רענן שמביא רוח חג כבר מהצליל הראשון.
הקצב המדבק, השמחה המתפרצת והאווירה החגיגית שנבנית מרגע לרגע – יוצרים חוויה סוחפת שמכניסה אתכם עמוק אל תוך האור של החנוכה.
כנסו לאווירה — תרימו ווליום ותתחילו לרקוד!
קרדיטים:
לחן וביצוע במקור: להודות ולהלל - חסידי חב״ד.
ככה ה' רצה - ישראל אס, הרב אורן לוי, תמיר צור
עיבוד והפקה מוזיקלית: אליה נתנאלי
