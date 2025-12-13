כיכר השבת

לוי פרקש מחדש את הניגון החב"די לחנוכה: "להודות ולהלל"

הזמר החב"די הצעיר לוי פרקש בחידוש נוסף לקראת חנוכה - "להודות ולהלל" וגם הלהיט התורן "ככה השם רצה". העיבוד המוזיקלי של אליה נתנאלי (סינגלים וקליפים)

1תגובות
(צילום: שלוימלה קרישבסקי)

לקראת ימי החנוכה, הזמר לוי פרקש משיק את סינגל הקאבר החדש “חנוכה להודות”, הכולל את השירים להודות ולהלל – חב״ד ו-כי ככה ה׳ רצה, בעיבוד אלקטרוני רענן שמביא רוח חג כבר מהצליל הראשון.

הקצב המדבק, השמחה המתפרצת והאווירה החגיגית שנבנית מרגע לרגע – יוצרים חוויה סוחפת שמכניסה אתכם עמוק אל תוך האור של החנוכה.

כנסו לאווירה — תרימו ווליום ותתחילו לרקוד!

קרדיטים:

לחן וביצוע במקור: להודות ולהלל - חסידי חב״ד.

ככה ה' רצה - ישראל אס, הרב אורן לוי, תמיר צור

עיבוד והפקה מוזיקלית: אליה נתנאלי 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
וואו! מיוחד מאוד! אלוףף
חנה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר