לוי פרקש מחדש את הניגון החב"די לחנוכה: "להודות ולהלל"

( צילום: שלוימלה קרישבסקי )

לקראת ימי החנוכה, הזמר לוי פרקש משיק את סינגל הקאבר החדש “חנוכה להודות”, הכולל את השירים להודות ולהלל – חב״ד ו-כי ככה ה׳ רצה, בעיבוד אלקטרוני רענן שמביא רוח חג כבר מהצליל הראשון.