שי וינר בסינגל חדש: "המגדלור שלי"

הזמר הצעיר, שי וינר, בסינגל חדש - "המגדלור שלי". המילים של רמי לב ונועם לב, הלחן של רמי לב. עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן  (סינגלים וקליפים)

נער הפלא שי וינר, עם סינגל חדש, ומאיר כמגדלור, אנרגטי וגדוש בתקווה: "המגדלור שלי".

בתוך עולם של רעש, הסחות דעת ומרוץ אינסופי, וינר חוזר עם מסר שקט, אך עוצמתי: גם בגיל צעיר מותר ורצוי לחלום בענק, וחשוב לזכור שיש תמיד למה ועל מי להישען.

"מגדלור" אינו רק פנס שמאיר מרחוק; הוא המצפן הפנימי שאליו נושאים עיניים כדי לוודא שהכיוון נכון.

השיר נכתב על ידי צמד הכותבים רמי לב ונועם לב, שהצליחו לתרגם את המסר המאיר למילים שנוגעות בלב. הלחן המרגש והעוצמתי, גם הוא של רמי לב, עטוף בעיבוד מוזיקלי נוסטלגי של המעבד דניאל חן.

קרדיטים:

מילים: רמי לב ונועם לב

לחן: רמי לב

עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן

