חיים ציפל מתוודה באולפן: "כואב לי שלא כואב לי מספיק"

חמש שנים לאחר שהתארח באולפן כילד צעיר, הזמר והיוצר חיים ציפל חוזר לתוכנית המוזיקה 'המבקר' של אתר 'כיכר השבת'. ציפל, שמשיק בימים אלו את הסינגל החמישי שלו, משתף בראיון פתוח על תהליך ההתבגרות בתעשיית המוזיקה, החיבור המחודש לאמונה, והדרך העצמאית שהוא סולל.

"משכתי את ההורים שלי פנימה"

בניגוד לילדי פלא רבים שנעלמים כשהקול שלהם משתנה או כשהאמביציה של הסביבה דועכת, ציפל מספר שהמקרה שלו שונה לחלוטין. קולו התעדן עם השנים, והתשוקה למוזיקה תמיד הגיעה ממנו. "אני משכתי את ההורים שלי פנימה ממש מגיל אפס", הוא משתף, ומסביר כי הוריו פשוט ראו כמה המוזיקה קריטית עבורו: "הם ראו אותי, הם ראו כמה זה חשוב לי ושכאילו בלי זה אני ממש דג מחוץ למים והם נכנסו איתי למים". למרות שכיום הוא מתנהל באופן עצמאי, מופיע בחופות ובאירועים ומממן את יצירותיו, הוא עדיין מקפיד להתייעץ עם הוריו.

את דרכו המקצועית הוא עושה כיום עם צוות יצירה הדוק, בראשו המפיק והיוצר אורן עמנואל, אותו פגש לגמרי במקרה ברחוב. החיבור ביניהם הפך לקשר משפחתי של ממש ("אורן יש לו בת שלוש, היא כמו אחותי הקטנה"), והם אף כותבים יחד חומרים לאומנים אחרים.

ציפל מספר על שיעור מרכזי שלמד מאורן על כתיבת שירים חשופים ואישיים. אורן הסביר לו שאם אדם נשאל איך היה יומו והוא משיב "בסדר" או "יום רע", הוא מפספס את העיקר. במקום לכתוב באופן טלגרפי, יש לצלול לפרטים – לספר על הבוס שעשה פרצופים ועל הקפה שנשפך "למדתי להיכנס לפרטים ולצלול פנימה".

"כואב שלא כואב לי מספיק"

השיא של התהליך הרגשי הזה מגיע בסינגל החדש שלו, "תדליק לי נר", שעוסק בקשר שלו עם אלוקים בשנה האחרונה – קשר שידע עליות ומורדות. השיר מבטא תחושת החמצה על כך שבעוד בורא עולם מעניק ושומע תפילות, הוא עצמו לא נותן מספיק ומוצא תירוצים להצדיק את טעויותיו.

לדבריו, המשפט המרכזי שמתמצת את הרגש בשיר הוא "כואב שלא כואב לי מספיק". ציפל מסביר את הדיסוננס הפנימי: מצד אחד הוא בחר בדרך התורה והמצוות אך לא תמיד נאמן לה עד הסוף כפי שהיה מצפה מעצמו, ומצד שני הוא מתוסכל מהעובדה שזה לא מדיר שינה מעיניו. "זה שאני מצליח לישון בשקט בלילה ולהמשיך את החיים כאילו כלום זה מפריע לי ומכן מפה נולד השיר תכלס".

בין הלימוד בישיבה לאולפן ההקלטות

כיום, ציפל הוא תלמיד בישיבת הסדר לפני גיוס, והוא מנהל שגרת חיים תובענית המשלבת בין לימוד תורה לעבודה מוזיקלית יומיומית. הוא מקפיד על הפרדה ברורה: "יש את הקודש שאני לא מוותר עליו שכאילו כל מי שעובד איתי יודע שעד השעה הזאת אין מה לדבר אליי". יחד עם זאת, הוא מדגיש שגם היצירה היא מבחינתו קודש: "ואז אני מתפנה למוזיקה וגם מתייחס אליה כקודש כאילו שזה זה מה שאני צריך לעשות. וזה זאת השליחות שלי לגמרי".

"עליתי לארץ לפני 11 וחצי שנים ורק אז הבנתי שיש דבר כזה שנקרא אשכנזי וספרדי", מספר ציפל בחיוך הוא נזכר. כששאל את אמו לזהותם, היא העניקה לו תשובה חינוכית שמלווה אותו: "שאנחנו יהודים ששומרים תורה ומצוות ומנסים להיות האנשים הכי טובים שאפשר".

את הראיון חתם ציפל בביצוע לייב אקוסטי ומרגש ל"תדליק לי נר".