יואי מוכניק ו'איזי די ג'יי' בדואט חנוכה חדש: "קודש הם"

שליח חב"ד מקליפורניה, יואי מוכניק והמוזיקאי איזי די ג'יי בלחן משותף שלהם לכבוד חנוכה - "קודש הם". ההפקה של בנימין שלזינגר (סינגלים וקליפים) 

שליח חב״ד מקליפורניה, הרב יואי מוכניק, יחד עם המוזיקאי איזי די־ג׳יי, השיקו זה עתה המנון חנוכה חדש וקצבי בשם "קודש הם", שמגיע בדיוק בזמן לחג. זהו שיר ניצחון מלא עוצמה, עשיר ומלודי, עם וייב של פולק־רוק. ההקלטה בוצעה בלייב, מה שמעניק לשיר חוויה מוזיקלית חיה, אנרגטית ואותנטית.

השיר חוזר על המילים העוצמתיות “הנרות הללו קודש הם”, ומזמין כל מי שמאזין להצטרף לשירה.

המילים של "קודש הם", פשוטות אך עמוקות, וממוקדות במסר הנצחי של חנוכה.

קרדיטים:

לחן: יואי מוכניק ואיזי די־ג׳יי

שירה: יואי מוכניק, איזי די־ג׳יי

הפקה: בנימין שלזינגר

