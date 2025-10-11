הזמר והמלחין המצליח בנצי שטיין, מלחין השנה של גולשי 'כיכר השבת' והאיש מאחורי להיטי הענק של השנים האחרונות, בראיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת' בו הוא מספר על המסע המוזיקלי המרתק שעבר עד לקדמת הבמה של המוזיקה החסידית.

שטיין מספר על ילדותו בבני ברק, בסביבה חסידית, בה המוזיקה לא הייתה במרכז. הוא סיפר על כניסת האורגן לביתם בעקבות עצה של האדמו"ר מנדבורנא, שפתחה בפניו עולם חדש. הוא ציין כי בניגוד לרבים שגדלו על מוזיקה חסידית קלאסית, הוא נחשף למגוון רחב יותר של סגנונות בבית הוריו.

נקודת המפנה בדרכו המוזיקלית הגיעה בגיל 19, עם רצון עז להצליח, אך ללא מיקוד ברור. הוא התנסה בעיבודים, ניגן בקלידים, ואף היה חבר במקהלת מלכות, אך הייעוד האמיתי התגלה דרך ההלחנה. שטיין סיפר כי הלחנת שירו הראשון, "ניגון קרעסטיר", נבעה דווקא מרצונו לעשות עיבוד, ולא מתוך כוונה להפוך למלחין.

"רציתי לשרת את המקום שלי כמעבד, אז הלכתי להלחין את זה... כשאני התחלתי לראות שבכל חתונה הניגון הופך להיות 'שאלה ותשובה' כשהקהל שר בהתלהבות, הבנתי שמשהו פה יצא משליטה", מספר שטיין

פריצת הדרך עם אברהם פריד והשיר "אבא"

הראיון התמקד גם בפריצת הדרך המשמעותית של שטיין עם השיר "אבא", אותו שלח לאברהם פריד. שטיין תיאר את התהליך כמעין "שידוך" מוזיקלי, שבו פריד זיהה את הפוטנציאל והעניק לו את הדחיפה הראשונית. הוא הדגיש את החשיבות של הסבלנות והאמונה שפריד הפגין כלפיו.

"לא האמנתי שפריד יענה לי, אני בטוח שהוא מוצף בפניות, אבל הוא הגיב לי ועודד אותי להמשיך ולשלוח לו שירים ולחנים חדשים שלי".

השיר "אבא" הפך לתופעה, למרות שלא עבר את ועדת גלגלצ בשל "בעיה בעברית תקנית". שטיין התייחס לכך בראיון ואמר:

"אני הבנתי שזה לא עבר בגלל בעיה בעברית... אבל כל כך הרבה אנשים התחזקו והתפללו עם זה וזה אומר לי שעשיתי משהו נכון, אבל זה תזכורת לגאווה שגם בלהיט הגדול הזה, יש בעיה והוא לא שלם".

שפה, מסר וחיבור לקהל

שטיין הרחיב על בחירתו לכתוב בעברית, למרות שפת האם שלו היא יידיש. הוא הסביר כי מטרתו היא לחבר את הקהל הרחב למסרים של השירים, ולהפוך אותם לתפילה וחיזוק. הוא רואה בשפה העברית את הכלי היעיל ביותר להשגת מטרה זו, גם אם היא אינה "תקנית" במובן האקדמי.

"אני חושב שזו השפה שהם מדברים... הציבור הגדול והרחב מדבר בדואר ובבנק בעברית ולא באידיש. העברית הזו היא עברית של שפה פשוטה לא של סופרים גדולים ולכן לדעתי השירים האלה נוגעים בכל כך הרבה אנשים", אומר שטיין.

הוא הדגיש את חשיבות הדיבור בגובה העיניים, ללא מילים גבוהות מדי, וקישר זאת למגמה כללית בחברה, בה אנשים מחפשים פשטות וחיבור ישיר. הוא ציין כי שיריו, כמו "תדבר איתו", נועדו לאפשר לאנשים לבטא את כאבם ולמצוא חיזוק.

תהליך היצירה: השראה ודרישה

בנצי שטיין חשף כי בניגוד למלחינים אחרים, אין לו "ארכיון" של שירים מוכנים. הוא יוצר בעיקר בתגובה לדרישה של אמנים ולצורך העכשווי של הציבור. הוא רואה בהלחנה עבודה קשה ולעיתים מתסכלת, אך גם מתגמלת מאוד כאשר המסר מגיע לקהל.

"אין לי שום שיר במדף או בארכיון, כי אני לא התחלתי גם להלחין בגיל 7... ההשראה הכי טובה זה שמבקשים ממני שיר, או אירועים שעם ישראל עובר".

הוא סיפר על תהליך יצירת השיר "עברתי בחושך", שנכתב בשיתוף פעולה עם שמוליק סוכות, והדגיש כי חלק משירים אלו אינם נכתבים מתוך אירועים טרגיים ספציפיים, אלא מתוך הבנה עמוקה של צרכי הנפש האנושית. כל אדם, לדבריו, מתמודד עם "חושך" משלו, והמוזיקה יכולה להוות עבורו נחמה וחיזוק.

"כל אחד בחושך שלו... כל אחד רוצה לברוח מהחושך שלו, ואם יש מישהו שאין לו חושך, שיבוא לספר לי...", הוא אומר בחיוך.

צפו בראיון המלא: