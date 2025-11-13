פעם בכמה זמן מספידים את המוזיקה החסידית ואז מגיעים זמרים ויוצרים חדשים ויוצרים אלבומים ושירים חדשים מושקעים של מוזיקה חסידית ומעלים את התהייה, מה באמת קורה בז'אנר הזה והאם יש לו אכן עתיד.

לכהן קול טוב ונעים, שלרגעים הזכיר לי (לא בהכרח בקטע טוב) את שוואקי במיוחד בשיר "הללי" ה"מזרחי". את השיר שמעתי לראשונה ברדיו מבלי ששמו של הזמר נאמר ותהיתי לעצמי האם שוואקי הוציא שיר שאני לא זוכר. אני מניח שההפקה של וואלדנר שעובד כבר שנים רבות עם שוואקי, כנראה הייתה זו שהשפיע על הסאונד הזה. כהן נשמע טוב גם בשירים השקטים והמרגשים וגם בשירים הקצביים, הוא יודע להחזיק את השיר בצורה טובה והוא בהחלט זמר חסידי משובח ואיכותי. מעטיפת האלבום והתודות אני מסיק שכהן החל את לימודי הפיתוח הקול שלו כבר כילד אצל מורה הפיתוח הקול האגדי החזן הרשי איינהורן, שמשמש גם כמורהו של אברהם פריד שנים רבות.

באלבום, כהן משלב גם שירה בהברה ספרדית בשלושה שירים, כולל בשיר הנושא של האלבום "קדוש" בלחנו של וואלדנר.

קצת קשה לי להבין איך באלבום בו היו מעורבים כל כך הרבה אנשי מקצוע ישראליים לא נמצא איזה ישראלי שיעבור על חוברת המילים ויתקן את שגיאות הכתיב המביכות. מדובר בשגיאות ברמה של גן ילדים ואני לא מתכוון לגן חובה אלא לקדם חובה...

השיא בשיר "הללי", בו נראה שנתנו לאיזו בינה מלאכותית לחלץ את הטקסט מהסאונד... ניתן היה לעשות גוגל פשוט ולמצוא את הטקסט כמו שצריך אבל עצלנות וחוסר מקצועיות יצרו את התוצאה המביכה הבאה:

מתוך העטיפה

מעבר לזה, שכהן לא שמע כנראה על סימני פיסוק בכלל. כל הטקסטים שפוכים על העטיפה, מבלי התחשבות בסיסית במשפטים. בשיר בעברית "אין עוד", בכלל אי אפשר להבין את מבנה השיר מהמילים ונראה שהגרפיקאי ניסה לחסוך במקום... אין שום הצדקה לרמה הנמוכה הזו. שום הצדקה! אפילו בינה מלאכותית הייתה עושה עבודה טובה יותר.

ולשירים עצמם, ממליץ לכם לשמוע את שיר הפתיחה הנהדר של האלבום "מהר" בלחנו של וואלדנר, "אהבת עולם" המצוין והמרגש, בלחנם של פינקי וובר ונפתלי שניצלער, "אז ישיר" הקצבי והכיפי בלחנו של וואלדנר וגם שיר הנושא "קדוש" שחותם את האלבום, אף הוא בלחנו של וואלדנר.

לסיכום, "קדוש" הוא אלבום חסידי נעים מאד, עם לחנים מצוינים והפקה מוזיקלית עשירה ומגוונת. חובבי המוזיקה החסידית צפויים ליהנות מהאלבום מאד, משה כהן הוא זמר מקצועי ואיכותי ונראה שעתידו בהחלט לפניו.