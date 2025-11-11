חיים דוד סרסיק: "אלו הניגונים ששינו את החיים שלי"

במלאת 31 שנים לפטירתו של המלחין האגדי, רבי שלמה קרליבך ז"ל, מתאר הזמר והיוצר חיים דוד סרסיק, שהיה מקורב לקרליבך ואף ניגן עמו שנים רבות, את הכוח המיוחד של שיריו. סרסיק, סיפר באולפן 'כיכר השבת', כיצד המוזיקה של קרליבך שינתה את חייו.

"מקדש מלך" – השיר ששינה את חייו

סרסיק משתף ברגע מכונן בחייו, בו נחשף לשיריו של רבי שלמה לאחר שגדל בדרום אפריקה רחוק מאד מהיהדות. הוא נזכר בשיר "מקדש מלך" אותו פגש בלונדון, כזה שהפך לתפילתו האישית:

"כששמעתי את זה, לא ידעתי כלום על 'מקדש מלך', ולא על 'הנשמה לך' ולא על... אלו לא היו דברים מוכרים לי. אבל השיר דיבר אל הנשמה מאוד. זה היה כאילו הווידוי שלי, זו הייתה התפילה שלי, כמעט כל היהדות שלי הייתה דרך השיר הזה."

הוא מדגיש כיצד השיר, על אף שלא הבין את הטקסט שלו במלואו בתחילה, יצר חיבור עמוק ובלתי אמצעי ליהדות.

סוד הניגון שמתחיל בעצב ונגמר בשמחה

אחד הסיפורים המרתקים שסרסיק מספר הוא על הלחנת "ניגון קראקוב" המפורסם. הניגון, שמתחיל בצלילים עצובים ומתחלף לשמחה גדולה, ניגון שנוצר לאחר ביקור של רבי שלמה בבית כנסת העתיק בקראקוב, פולין.

"הוא ראה את הקהילה הקטנה, כמה בודדים בפולין, בקראקוב, שכבר שכחו כמעט כל יהדות. זה ציער אותו מאוד. הוא הלך בעצב, בצער, בעומק, ושם את הראש על הבימה ושם התחיל הניגון."

אך במהלך ההלחנה, חל שינוי דרמטי:

"תוך כדי שהוא מלחין את הניגון, הוא אמר לעצמו: 'אבל עד מתי אנחנו צריכים לבכות? יושבים פה ירושלים מלאה תורה ומצוות ומעשים טובים, יהודים מתפללים בכותל, איך אנחנו ממשיכים לבכות על זה?'"

בכך, מסביר סרסיק, רבי שלמה החליף את תחושת הניגון מצער לשמחה, והעביר מסר עמוק: "אתה לא יכול להכיר את השמחה אם אתה לא מכיר גם כן את העמקים של הכאב. צריך לעבור בין העצב לשמחה, זה היה המסע".

החיבור הנצחי: "הוא הכיר את הנשמות שלנו"

סרסיק מתאר את רבי שלמה כמי שהביא את היהדות להיות "ריאלית" ו"חיה", והדגיש את אהבת ישראל הבלתי נתפסת שלו:

"הוא חיפש את אלו שאף אחד לא היה מתקרב אליהם... הוא אמר: 'אתה תהיה ילד שלי'. הוא לקח אחריות עליהם. אהבה, כי היה חסר אהבה, והוא הכיר את החיסרון של הדור הזה יחסים בריאים".

הוא מציין כיצד שיריו של רבי שלמה ממשיכים לגעת בלבבות, גם של נוער שאינו מכיר אותו אישית, ומדגים זאת בתיאור מרגש של בחורים צעירים שרים בהתלהבות ליד קברו:

"הנוער תפס את הרגש הזה, את הקשר העמוק הזה. אצל שלמה אין שטחיות, הוא לא סבל אנשים שטחיים... הוא חייב להיות בעומק, באמת ובעומק. באהבה, ברור, מלא אהבה."

לדבריו, סוד ההצלחה הנצחית של השירים טמון בכך שרבי שלמה "נגע בקודש" ו"הכיר את הנשמות שלנו". הוא דאג ל"קשר של כל אחד ואחד בישראל", כולל הרחוקים והחילוניים.

שיר של תקווה וגאולה

בסיום הראיון, סרסיק מבצע את הניגון "כי בא מועד", ומדגיש את המסר של תקווה וגאולה שהיה כה חשוב לרבי שלמה.

"זה היה באמת החלום של רבי שלמה. הדבר הכי חשוב: לעשות טוב ליהודי אחר. וכך הוא חי וכך הוא ציפה מכל אחד ואחד מאיתנו."

צפו בחיים דוד סרסיק מבצע את הניגונים "מקדש מלך", "ניגון קראקוב" ו"כי בא מועד":