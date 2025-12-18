למה אנחנו לא זוכים לשירי חנוכה חדשים? // ביקורת מוזיקה 

חנוכה, שמונה ימים, שבת אחת בלבד, אין סוף אפשרויות לשירים מכל הסגנונות ועדיין כמעט ואין שירים חדשים לחנוכה. לעומת זאת פורים, יומיים (למהדרין במצוות ונוסעים מעיר לעיר) אין סוף שירים, ושירים חדשים כל הזמן. לא כולם הופכים ללהיטים אבל עדיין נוצרים שירים חדשים רבים סביב פורים.

מה כן אנחנו מקבלים בחנוכה כל הזמן? מחרוזות, ועוד מחרוזות ועוד מחרוזות כאלה שנמשכות שמונה ימים אבל גורמות לך לחשוב שאולי היה עדיף שהכד יספיק ליום אחד בקושי... הדבר שמגוחך במחרוזות האלה, שהן פשוט חוזרות על עצמן. כמעט כל מחרוזת כזו מכילה את אותם השירים, כל מה שמשתנה זה הסדר... גם הוא לפעמים דומה... "יוונים" נשמע כמעט אותו דבר עם גיטרות חשמליות ואז אלקטרוני, ואז גיטרות אקוסטיות וכו' וכו'.

נכון, אין המון טקסטים מהמקורות לחנוכה, יש לנו את "על הניסים" לחנוכה, שרק חלקים קטנים ממנו הולחנו, ואת "מעוז צור" שהולחן פעמים רבות, כפיוט שלם וגם כחלקים ממנו. עדיין מוזר בעיניי שלחן החנוכה האחרון שהציבור הרחב יזכור יהיה "חשוף" של יעקב שוואקי בלחן המעולה של ברוך לוין, מאלבומו הראשון, לפני כ-24 שנים. נכון, יצאו מאז כמה שירים שהושמעו פה ושם ויש כאלה שמכירים אותם, אבל הם לא להיט חנוכה, שכל הציבור מכיר ושר.

ה'יוונים' האחרון שנכנס לפלייליסט, זה הלחן של ישראל ברוכוב לפני 25 שנה באלבום הבכורה שלו. שאר הלחנים הם בני 40-50 לפחות. הם טובים ונחמדים, אבל קצת מוזר שהדור הצעיר לא מנסה מספיק להציב להם אלטרנטיבות.

לחנוכה יש פוטנציאל ארוך למדי של השמעות. שיר טוב שיהפוך ללהיט, יכול להיות מושמע מאות פעמים, ללא הגזמה, במהלך ימי החנוכה ובימים שלפניו. כך שהתירוץ שלאמנים אין רצון להלחין שיר עם חיי מדף קצרים, אינו נכון, בטח בהשוואה לפורים או חגים אחרים שחיי המדף שלהם לא ארוכים יותר.

בחנוכה הנוכחי, יצאו עד לכתיבת שורות אלו 4-5 שירים חדשים מקוריים לחנוכה. מספר עלוב וזעום מאד, בטח בהשוואה לאוסף המחרוזות שהציף אותנו כמו הסערה 'ביירון'.

השבוע יצא לי לנסוע למסיבות חנוכה משפחתיות וניסיתי להאזין בדרך לתחנות הרדיו החרדיות. זה היה פשוט שעמום מחריד. שמענו אוסף של מחרוזות אחר מחרוזות עם אותם השירים כל הזמן. תקליט שבור.

אני קורא ליוצרים המוכשרים של המוזיקה היהודית להרים את הכפפה של חנוכה וליצור לנו פלייליסט רחב ומעניין יותר, להודות ולהלל.