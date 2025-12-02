הזמר שמוליק סוכות, שהוציא את אלבומו השני, "הילד הזה", בתוך פחות משנה מאז צאת אלבום הבכורה שלו, משתף בראיון באולפן 'כיכר השבת' את המניעים מאחורי קצב היצירה המהיר ואת תפיסת עולמו לגבי תפקיד המוזיקה בחייו ובחיי הציבור.

סוכות מתאר את ההצלחה המסחררת שלו בשנתיים האחרונות, שכללה הופעות ענק ומילוי שני בנייני האומה. הוא מסביר כי אין מאחורי הדברים "תוכניות" מחושבות, אלא תחושה פנימית: "הרגשתי שזה צריך לצאת וזה פשוט יצא, ברוך השם." הוא רואה את עצמו כמי שנמצא ב"שליחות", כרב חובל של ספינה: "אני צריך לשרת אותם... (הציבור נ.ל) כי הם זקוקים למה שאני מוכר."

חשיפת הילדות: "אם יש פה מישהו אחר שהתחזק מזה, זה שווה"

האלבום "הילד הזה" הוא אישי במיוחד, וכולל חשיפה של קטעי וידאו ותמונות ילדות של סוכות. הוא מספר כי הרעיון לחשוף את עצמו בצורה כה אישית היה של אביו. ההחלטה הסופית לחשוף את הילדות שלו נבעה מתוך הבנה שיש כאלו שזה יעזור להם: "אם יש פה שיקול, שאני יודע, שמעורב בו, הצלה של מישהו אחר, קידום בהתפתחות של השמחת חיים של מישהו אחר... אני שם, בלי אינטרסים אישיים".

להיטי הענק והחיבור לבנצי שטיין

סוכות מתייחס לשיתוף הפעולה עם המלחין בנצי שטיין, ומציין כי הלחנים של שטיין הם "שיר שמישהו אחר לא היה מקבל". הוא רואה בכך הוכחה לכך שהמוזיקה שלו היא מדויקת ומכוונת: "לבנצי, מספיק קריירה בפני עצמה... והוא לא סתם כותב לי שירים הכתובת הזאת מדויקת ואני מעורב בכל פרט ופרט בשירים. אם משהו אחר היה יושב שם היה יוצא שירים אחרים לגמרי".

למרות האופי האישי של רוב שירי האלבום החדש, סוכות מסביר את הכללת השיר "מקדש מלך" (שיר מהמקורות) כמענה ישיר לקהל בחורי הישיבות: "אני רוצה וחייב לשרת פה קהל ענק של בחורי ישיבה." הוא מדגיש כי הוא בא לשרת את כל עם ישראל, על כל גווניו וזרמיו. סוכות מצהיר כי הוא מקנא בבחורי הישיבה על כך שהם יושבים ולומדים תורה, "אני לפעמים מתבייש לעבור לידם ברחוב ומתפלל לזכות גם ללמוד תורה כמוהם".

החלום: להגיע ללבבות

החלום של סוכות הוא "שהמוזיקה שלי תגיע לכמה שיותר לבבות, שהלב שלי יגיע לכמה שיותר לבבות." הוא שואף שהמוזיקה שלו תהיה שם בנקודות הכי עמוקות, הכי פנימיות וטהורות. הוא מסכם את תפיסתו במילים: "אני מאמין לעצמי ואז אני יכול לשדר את זה הלאה. אני מאחל לעצמי להמשיך להאמין בעצמי, ושאנשים יאמינו בעצמם על ידי זה שאני מאמין בעצמי", הוא מסיים בחיוך.

