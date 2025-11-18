משה קליין, מהזמרים הבולטים והמצליחים במוזיקה היהודית, משחרר את אלבומו השלישי והמדובר "הפלייליסט". בראיון מיוחד לתוכנית "המבקר" באולפן 'כיכר השבת', הוא חושף את התובנות שצבר בשנה האינטנסיבית שעברה עליו, את הדרך למופע הענק בבנייני האומה, ואת השינוי הדרמטי בתפיסת הקריירה שלו.

השנה האחרונה של קליין הייתה סוערת במיוחד, ושיאה היה המופע ההיסטורי בבנייני האומה בירושלים. קליין, שכינה את המקום "הקיסריה של החרדים", סיפר כי ההכנות לאירוע נמשכו ארבע-חמש שנים. "זה לא משהו שקפצתי אליו ככה," אמר קליין, והדגיש כי המופע היה שיא שחייב אותו להגיע עם רפרטואר עשיר ואיכותי. "אחרי בנייני האומה אתה מרגיש שכבר עשית את המקסימום. יש הרגשה כזאת של 'זהו, הגענו לתקרת זכוכית של החרדים'."

אחד הרגעים המרגשים ביותר במופע, לדבריו, היה כאשר הקהל צרח את השיר "תתבונן בעולם". "ירדו לי דמעות, לא הצלחתי לעצור את עצמי," שיתף קליין, והסביר כי החיבור עם הקהל, ובמיוחד עם בחורי הישיבה הרבים שהגיעו, היה עוצמתי במיוחד. "הרגשתי כאילו כולם אחים שלי פה."

"הפלייליסט": כל הצבעים באלבום אחד

האלבום החדש, "הפלייליסט", כשמו כן הוא – אוסף מגוון של סגנונות. קליין, שלדבריו אינו מצליח\רוצה "להיות ממוקד מטרה", מסביר כי האלבום משקף את מי שהוא באמת: "הצבע שלי הוא בעצם כל הצבעים." הוא משלב בין חסידי, מזרחי וישראלי, ומצהיר: "אני רואה במה שאני עושה איזושהי שליחות לגעת בכלל האוכלוסייה."

הזמר, הידוע בפרפקציוניזם שלו, חשף כי הוא מעורב מאוד בכל שלב ביצירה, החל מכתיבת מילים ועד מיקסים ועיבודים. "כל שיר שיוצא לי אני מרגיש שהוא כאילו פה להישאר ולנצח. אני חייב שהוא יהיה טוב, שהוא יהיה איכותי, פרפקציוניסט כזה", הוא אומר בחיוך.

תובנות אחרי השיא: חזרה לחתונות

אחרי שהגיע ל"תקרה" של בנייני האומה, קליין מספר על תובנה מפתיעה: "יום אחרי בנייני אומה החלטתי שאני יותר משקיע דווקא בחתונות." הוא מסביר כי המופעים הגדולים הם בונוס, אך הייעוד האמיתי שלו הוא לשמח את הציבור ביום-יום.

"הייעוד שלי זה בעצם לשמח ביום יום ובשוטף," הוא מצהיר. "יש לך כל יום חתן וכלה שאתה משמח אותם ומעלה אותם למקומות גבוהים. מה אתה צריך בבנייני אומה? זה כלום אחי. זה מצווה גדולה, זה ייעוד, זה גם פרנסה, זה הכל ביחד."

קליין מסכם את תפיסת עולמו החדשה: "כשבן אדם יודע לעשות את ה'סטופ' אני חושב שהוא מצליח ליהנות מהקיים הרבה יותר." הוא מבקש מהשם כוחות להמשיך בשליחותו: "היעד שלי זה באמת לשמח כמה שיותר אנשים בכמה שיותר מקומות."

