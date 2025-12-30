הזמר שראל סופר, שפרץ לתודעה עם שורה של סינגלים מצליחים, התיישב לראיון באולפן "כיכר השבת" וסיפק הצצה אל מאחורי הקלעים של הקריירה שלו. הוא דיבר על תחילת הדרך כסולן ב'תלמוד תורה', על תחושת השליחות שמובילה אותו, על הבחירה האמנותית שלא להוציא אלבום בינתיים ועל הדואט המפתיע עם אברומי וינברג.

עבור שראל סופר, מוזיקה היא לא מקצוע שנרכש, אלא מתנה מולדת. "אני חושב שזמר זה לא מקצוע שאפשר ללמוד אותו באמצע החיים," הוא אומר, "זמר נולד, זו מתנה מהשם. חלמתי על זה כל החיים, מאז שאני זוכר את עצמי, זה מה שאני רוצה לעשות".

הניצוץ המוזיקלי החל כבר בילדותו, כשהיה הסולן הראשי במקהלת התלמוד תורה. המעבר לקריירה מקצועית התרחש בישיבה הגדולה, שם קיבל את הבמה הראשונה שלו. "התחלתי לעשות את החתונות של החברים שהתחתנו. הם נתנו לי את הבמה הראשונה, ומשם, ברוך השם, ישתבח שמו".

אך מה מניע זמר אירועים להשקיע משאבים כה רבים בהוצאת סינגלים וקליפים? סופר משיב בפשטות: שליחות. "בסוף, עם כל הכיף שיש בחתונות, אתה גם רוצה לרגש ולחזק אנשים. זה פחות קורה בחתונות, זה קורה יותר אצל מישהו ששומע באוזניות באוטובוס ונמצא במצבים שונים בחיים. הזמר נותן לו את ההתחזקות הזו בשירים שהוא מוציא. אני חושב שזו שליחות חשובה".

הוא מספר על התגובות שהוא מקבל ומעניקות לו את הכוח, "אני מקבלים פידבק מאנשים שהשירים השפיעו עליהם וסייעו להם. אתה אפילו לא חושב מראש מה השיר הזה עושה לבן אדם. אנשים מספרים לי כל מיני דברים שהם התחזקו משירים שלי, לפעמים אני לא מבין אפילו איך הם הגיעו לחיזוק מהמילים האלה, וזה מיוחד ומרגש".

עשרה סינגלים ועדיין בלי אלבום: הפלונטר האמנותי

סופר כבר חתום על עשרה סינגלים כסולן, אך הוא עדיין נמנע מהוצאת אלבום בכורה. ההחלטה נובעת משיקול אמנותי מובהק: "זה פלונטר מאוד רציני להוציא אלבום בתור זמר, כי זה האלבום הראשון שלי, ואתה רוצה שכל שיר ישמיעו אותו. כשאתה מוציא אלבום, לפעמים שירים טובים נאבדים."

הוא מעדיף להתמקד כרגע בסינגלים, כשהאלבום נשאר בגדר תוכנית עתידית. הוא גם מבהיר את תפקידו המרכזי, למרות שכתב והלחין בעבר כמה משיריו, הוא רואה את עצמו בראש ובראשונה כזמר, ומעדיף לתת לכותבים ולמלחינים מקצועיים את הבמה.

"אני עכשיו רוצה יותר להתמקד בעניין הזה של המוזיקה, לשיר כמו שצריך, ולתת לאנשים מסביבי שעשו לי את השירים את הכבוד. אני פחות כותב ומלחין, יכול להיות שבעתיד אני אוציא שירים שלי, אבל כרגע אני חושב שאני זמר."

סופר יצר עד כה שיתופי הפעולה שלו עם שמות מוכרים בתעשייה, כמו אלחנן אלחדד, האחים שריקי, משה וולדר, חיים פורטל, שרולי ברונכר ועוד. הוא מסביר כי הוא מקפיד גיוון במפיקים המוזיקליים: "אני אוהב גיוון, אני אוהב לקבל צבעים אחרים. לא ללכת עם מעבד אחד, כולם טובים, אבל אני אוהב שזה משתנה".

הוא מתייחס לנושא בחירת השירים ואומר, "קודם כל השיר מגיע אליי, זה הסינון הראשוני. מה שעובר לי באוזן טוב, אז אני שולח הלאה לצוות שלי. אם אני לא אוהב, אני לא שולח. גם אם יגידו שזה הולך להיות להיט, אני לא יכול לעשות משהו שאני לא מתחבר אליו."

הוא מדגיש כי הוא פתוח לשמוע חומרים מכל מקום, כולל בחורי ישיבות צעירים וכותבים לא מוכרים. "אני מתייחס לזה כשיר. איך אלחנן אלחדד התחיל? כל הגדולים התחילו בתור מי שאף אחד לא הכיר. יכול להיות שאיזה בחור צעיר יביא להיט שאף אחד לא חשב עליו. אני שומע הכל."

"השיבנו": הדואט המפתיע עם אברומי וינברג

הסינגל החדש, "השיבנו", הוא הדואט הראשון של סופר, והוא בחר בשותף מפתיע: הזמר והיוצר אברומי וינברג.

"רציתי מישהו שונה בכל העניינים, בגוון הקול, מאיפה שאנחנו באים, מכל העולמות. הקהל אומר לי: 'מתי אתה מוציא דואט?'. אנשים רוצים את זה, אוהבים את הגיוונים. כשהכותב והמלחין של השיר משה ולדר, שאל אותי מה אני אומר על אברומי וינברג, אמרתי: 'מאיפה הבאת את ההברקה הזו? לא חשבתי על זה אפילו!'. משם זה התרקם."

סופר משבח את שותפו החדש לדואט: "זכיתי להכיר זמר מצוין וקודם כל, בן אדם משכמו ומעלה".

"המוזיקה זה מקצוע מאוד אכזרי"

לסיום, סופר משתף בתובנה על עולם המוזיקה: "המוזיקה זה מקצוע מאוד אכזרי. מי שמפסיק הולך אחורה, צריך להתקדם כל הזמן. אם אתה נעלם לדקה – שוכחים אותך. עשית חמישים שירים, ואחרי זה היו לך שנתיים שקטות – זהו, נגמר. אתה תמיד צריך להיות בתודעה."

