הצופן נחשף - מסע מרתק בין סגולות, הלכה ונגינה | סדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

האם ידעתם שהפירות שעל השולחן נושאים עימם סודות רוחניים שיכולים לשנות את חייכם? משדר מיוחד - סדר ט"ו בשבט, בהגשת יוסי עבדו עם בכירי הרבנים, חושף את הדרך המדויקת לבדיקת תולעים, סדר הקדימה בברכות, הכוח של ספירת היסוד והסגולות וההלכות שאתם חייבים להכיר | צפו במשדר המיוחד (אולפן כיכר)

סדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת" (תחקיר והגשה: יוסי עבדו | עריכה: ידידה כהן | צילום: נריה סעדיה, למי עזוז | במאי: אבי לודמיר | הפקה: איציק אוחנה)

תסתכלו לרגע על הפירות שמונחים אצלכם על השולחן בבית. בעיניים רגילות אלו רק מאכלים מתוקים, אבל במשדר המיוחד של "כיכר השבת", חושף המנחה יוסי עבדו יחד עם פאנל הרבנים המומחים, שהפירות הללו הם בעצם מראה לעולמות רוחניים.

במשדר שכולו התעלות, נקלפו השכבות ונחשפו הכוונות הנסתרות שמאחורי כל נגיסה.

סביב שולחן עמוס בכל טוב הארץ, התקבצו הרבנים כדי להוביל את הצופים במסע בין כוונות, ישועות והלכות: הגאון הרב גדעון בן משה (פוסק הלכה בכיר, אב בית דין); הרב רביד נגר (סגולות ופנימיות, מזכה הרבים ויו"ר "אור לנוער"); הרב אליהו פנחסי (מומחה גדול לכשרות וחרקים). על החלק המוזיקלי הופקד הזמר שראל סופר שריגש בביצועים ל"שירת העשבים" ופיוטי החג.

סדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

הלכות ט"ו בשבט: סדר הקדימה והברכה - הגאון הרב גדעון בן משה

הגאון הרב גדעון בן משה, פוסק הלכה בכיר ואב בית דין, הבהיר במשדר את היסודות ההלכתיים של היום המיוחד הזה.

מהות היום מבחינה הלכתית

המשנה מלמדת שט״ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. אמנם היום שבו נידונים על פירות האילן הוא חג השבועות, אך לט"ו בשבט יש השלכות הלכתיות ברורות: קביעת שנת הפירות לעניין חנטה, תרומות ומעשרות, וכן מניין שנות ערלה. ולכן יש בו בחינה של "יום מיוחד", וכפי שנפסק, אין אומרים בו תחנון ונפילת אפיים.

מנהג אכילת הפירות

מנהג ישראל לאכול פירות בט"ו בשבט, כרמז לראש השנה לאילנות. חשוב לשים לב: אין מקור שמחייב דווקא פירות יבשים. להפך, מעלת היום בארץ ישראל היא להרבות בפירות ארץ ישראל, במיוחד משבעת המינים שבהם נשתבחה הארץ: "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש".

הגאון הרב גדעון בן משה בסדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

סדר הקדימה בברכות

לא רק שמברכים לפני אכילה, יש גם סדר קדימה. הסדר המעשי, כפי שמובא ומודגש בדברי הפוסקים שהוזכרו במשדר, הוא:

  • מזונות: חיטה ושעורה קודמים לכל.
  • גפן: יין קודם לפירות העץ.
  • העץ: מבין פירות שבעת המינים, הסמוך יותר למילה "ארץ" קודם, לכן זית ותמר לפני גפן, תאנה ורימון.
  • האדמה: פירות אדמה וירקות וכמובן, ברכה אחת על אותו סוג פוטרת את המינים הנוספים מאותה ברכה שמונחים לפניך.

כללים חשובים לשולחן

  • יין פוטר משקים, אך אינו פוטר מאכלים: לכן סוכריה או דבר שברכתו "שהכל" אינו נפטר בברכת הגפן.
  • יין אינו פוטר ענבים: על הענבים מברכים "העץ" בנפרד.
  • סעודת לחם: "המוציא" פוטר דברים שבאים ללפת את הפת, ולכן אם עושים סדר בתוך סעודה יש לשים לב על מה מברכים ומתי.
  • שהחיינו: מברכים על פרי חדש בעונתו. פירות מיובשים שנמצאים כל השנה בדרך כלל אינם "פרי חדש" לעניין זה.
יוסי עבדו בסדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

ברכה בכוונה

במשדר הודגש העיקר: להחזיק את הפרי ביד ימין, לומר את הברכה בקול ולשמוע לאוזן, ולא "לבלוע" את הנוסח. ההדרגה הפשוטה של עצירה קלה בתוך הברכה מכניסה יישוב הדעת, וממילא פותחת ברכה בבית.

דין טיבולו במשקה

דבר שטבול באחד משבעה משקים, כגון זיתים במי מלח, עלול לחייב נטילת ידיים בלי ברכה כאשר אוכלים כזית ויותר. פתרון פשוט: לאכול באמצעות מזלג או כפית, או לעשות זאת בתוך סעודת לחם לאחר נטילה.

זהירות מתולעים: מדריך הבדיקה המעשי - הרב אליהו פנחסי

אחד הרגעים הדרמטיים במשדר היה כאשר הרב אליהו פנחסי חשף תולעת חיה בתוך תאנה מיובשת, והזהיר מפני מכשול חמור.

התולעת שהתגלתה בתוך התאנה

תאנים ודבלים: "הן בחזקת נגועות מאוד". הרב הראה כי בתאנים מיובשות (במיוחד מטורקיה) כמעט בכל פרי שני יש תולעת. המלצתו: עדיף להימנע מתאנים מיובשות למי שאינו מומחה בבדיקה, ולאכול תאנה טרייה (שגם אותה יש לפתוח ולבדוק).

פירות יבשים וכימיקלים: הרב הזהיר כי הפירות המיובשים מלאים בסוכר, גופרית וזרחן. מבחינה כשרותית, פירות המיובשים בשמש (כמו צימוקים מסין) נגועים מאוד בחרקים, בעוד שתוצרת קליפורניה או הארץ נקייה יותר.

תמרים: יש לפתוח כל תמר, להוציא את הגלעין ולהתבונן מול האור. נקודות לבנות הן לרוב סוכר, אך יש לחפש חרקים כהים או תולעים זעירות.

הרב אליהו פנחסי בסדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

תותים ועלים: הרב הסביר שיש להוריד את ראש התות עם סכין (מעט מהפרי), להשרות במים עם סבון ולשטוף היטב. כך גם בירקות עלים – תמיד להעדיף גידול מבוקר (גוש קטיף) וגם אז להשרות ולשטוף.

אגוזים וקשיו: בקשיו גדול שיש בו חור בראש – חובה לבדוק. בקשיו קטן וסגור – החשש נמוך מאוד. לגבי בוטנים, אם הם טריים וסגורים הם בחזקת נקיים, אך אם הם ישנים – יש לפתוח כל אחד.

תפוחים: תפוחים מחו"ל הם  בדר"כ מבריקים מאוד ומצופים בחומר הברקה עשוי מרימות – צריך לקלף, אבל תפוחים ישראליים אין בעיה.

סגולות ופנימיות: הצופן הרוחני של הפירות – הרב רביד נגר

הרב רביד נגר לקח את הצופים אל מעבר לטעם, וחשף את הסגולות הטמונות בט"ו בשבט.

סגולת ט"ו בשבט לזיווג

ט"ו בשבט הוא 40 יום לפני יצירת העולם (לשיטת רבי יהושע), כמו 40 יום לפני יצירת הוולד – "בת קול יוצאת ומכרזת: בת פלוני לפלוני". לכן יש עניין מיוחד של זיווג ביום זה.

הרב רביד נגר בסדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

סגולת הברכות – כוח עצום

מורי הרב חיים סנוני אומר: "אם ראית אדם שאין לו ברכה – סימן שאין לו ברכות". האר"י הקדוש אמר שהגיע לאן שהגיע בזכות ברכות הנהנים. חשמל זה שליחת אנרגיה מדומם, אבל ברכה זה שליחת אנרגיה ממדבר – פרי שברכו עליו שונה לחלוטין!

נשמות מגולגלות בפירות

האר"י הקדוש אומר: כל הפירות שאדם אוכל – הם ניצוצות קדושה משורש נשמתו. סיפור מפורסם על אישה שברכה על דבלה "בורא פרי האדמה" במקום "העץ", והנשמה המגולגלת באה אליה בחלום בצער: "אכלת אותי ולא תיקנת אותי!" מכאן – תלמיד חכם ניכר בברכותיו.

השולחן מכפר

הגמרא (מנחות צ"ז) אומרת: "שולחנו של אדם מכפר עליו". שולחן – אם נוציא את האות ל' (לימוד), נשאר נחש. ברגע שמכניסים לימוד וברכות – כל השולחן מתקדש.

שלוש המדרגות בפירות

1. עולם הבריאה: פירות שכולם נאכלים (ענבים, תפוחים) – מסמלים צדיקים שכולם קודש

2. עולם היצירה: פירות עם גרעין פנימי (זיתים, תמרים) – מסמלים אנשים טובים עם יצר רע פנימי שצריך להוציא.

3. עולם העשייה: פירות עם קליפה חיצונית (אגוזים) – מסמלים את אלו שנראים קשים מבחוץ אך מלאים בטוב פנימי.

הזמר שראל סופר בסדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

גימטריות וכוונות מיוחדות לכל פרי

חיטה – החיטה שווה בגימטריה 22, כמניין אותיות התורה, וגם שווה לגימטריה של "בינה". הגבר נמשל לחיטה, כמו שנאמר "חלב חיטים ישביעך", ואמרו חז"ל "אין התינוק מתחיל לדבר עד שאינו טועם טעם דגן".

בסדר ר' חיים פאלג'י האיש מברך על החיטה ומבקש פרנסה טובה. הרואה חיטה בחלום – יצפה לשלום.

שעורה – השעורה מתברכת לפני כל תבואת הארץ, רמז ליצר הרע שמגיע כבר עם ילדותו, כמו שנאמר "לפתח חטאת רובץ".

לכן אכילת שעורה היא סגולה להמתיק את היצר הרע. הרואה שעורים בחלום – סרו עוונותיו.

זית – כשאוכלים זית יכוונו שם אלוקים ושם מצפ"ץ, כפי שכתב מרן הבן איש חי בכתר מלכות, כי אלו שמות הקודש שפותחים את הזיכרון ואת השפע.

שמן זית הוא סגולה לזיכרון (גמרא הוריות), אך זיתים עצמם גורמים לשכחה. בסדר ר' חיים פאלג'י הבן מברך על הזית וההורים מבקשים שיהיה תלמיד חכם וצדיק.

תמר – "צדיק כתמר יפרח" – מה עץ התמר, כיוון שקצצו אותו אינו עולה וגודל זמן רב, כך צדיק שהסתלק – אין צדיק אחר בא במקומו (זוהר).

התמרים מחזקים את הגוף בחולשה (גמרא יומא), והרואה תמר בחלום – תמו עוונותיו.

רימון – רימון בגימטריה שווה ל"צינור", "מקור" ו"נוריאל". הרואה רימונים בחלום – אם חכם יזכה לתורה, ואם לא חכם יזכה למצוות.

שאלה נפוצה: כמה גרגירים יש ברימון? כולם אומרים תרי"ג, אבל בדקנו יש בין 200 ל-350 גרגירים בלבד. הטעות השתרשה כי כתוב "מלאים מצוות כרימון" – אבל זה לא אומר בדיוק תרי"ג.
סדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

אגוז – אגוז בגימטריה שווה ל"חטא" ולכן לא אוכלים בראש השנה, אבל גם שווה ל"טוב", ואגוזים שווה ל"בינה". "על גינת אגוז ירדתי" – האגוז דומה למוח ומועיל למוח. יש לו 4 קליפות כנגד הפרד"ס: פשט, רמז, דרש, סוד.

סגולה מהרב מוצפי נגד עצבות: לקחת אגוז מלך, ללכת לכנרת, לומר פסוקים שכתב ב"אורח צדקים", ולשבור את האגוז בתוך המים – לכוון שכמו ששובר את האגוז, שובר את העצבות והקשיחות.

שקד – שקד באותיות שווה ל"קדוש". על מצבת הרש"ש (רבי שלום שרעבי) כתבו "השקדן" – להראות שאדם מגיע לגדלות רק מכוח השקידה וההתמדה.

תפוח – "פותח את ידיך" ראשי תיבות פא"י, גם ראשי תיבות סא"ל וסופי תיבות ח"ת. "תחת התפוח עוררתיך" - סגולה לפריון.

הרב מרדכי שרעבי אמר שמחזק את הדרכיים והרגליים, ותפוח דלישס מאוד מחזק את הגוף בלידה. מי שאוכל תפוחים באופן קבוע מוריד כולסטרול ומפקח מהשיכחה, והקליפה של התפוח מעכבת גדילה של תאים סרטניים. חשוב לדעת: תפוחים מחו"ל המבריקים מצופים בחומר הברקה עשוי מרימות – צריך לקלף, אבל תפוחים ישראליים אין בעיה.

אגס – סגולה מהרב מרדכי שרעבי: בבוקר, לפני פת שחרית, אדם שאוכל אגס על בטן ריקה – זה מסדר את פעילות המעיים לכל היום. האגס מוריד לחץ דם, מונע סרטן, מחזק מערכת חיסונית ומועיל לאלרגיות. האגס דומה לרחם ולכן משפיע על הרחם.

ענבים – "אשתך כגפן פוריה" – סגולה לזיווג ולפוריות. הענבים דומים לריאות ולכן משפיעים עליהן, מחזקים פעילות המוח ומשמחים ("יין ישמח לבב אנוש"). ענבים שחורים מאוד עוזרים למי שסובל מעצירות.

אתרוג – אתרוג ראשי תיבות "אל תבואני רגל גאווה", והאתרוג דומה ללב. אישה שמקשה ללדת נותנים לה לנשוך את הפיטם או לאכול אתרוג. הגמרא (כתובות ס') אומרת שאישה שאוכלת אתרוגים יהיו לה בנים עם ריח טוב. בט"ו בשבט צריך להתפלל על אתרוג כשר ומהודר לסוכות.

תורמוס – הבן איש חי אומר שמי שאוכל תורמוס זוכה לפעמיים שמחה. צריך לבשל אותו שבע פעמים.

קוקוס – מי הקוקוס הם סגולה נגד תולעים אצל ילדים, ומועילים גם לכוח גבר.

סדר ט"ו בשבט המרכזי של "כיכר השבת"

הנהגות וסגולות שיפתחו לכם את כל השנה

גדולי הדורות ראו בט"ו בשבט עת רצון נדירה והורישו לנו הנהגות מקודשות: מלבישת בגדי שבת (כמנהג רוז'ין) ועד התחלת מסכת מגילה (כמנהג ה'חתן סופר').

האר"י הקדוש הדגיש את חשיבות חשבון הנפש על כוונת הברכות, והיעב"ץ ציין כי השירה סביב השולחן היא תיקון עליון.

הבן איש חי אף הורה לא לחסוך בקניית פירות, שכן אכילתם בקדושה היא התיקון הישיר לחטא עץ הדעת.

מעבר למנהגים, היום רווי בסגולות עוצמתיות: בראשן הסגולה לזרע של קיימא (על פי ה'שער יששכר' וה'אהבת ישראל'), הכוללת אמירת מזמור כ' שלוש פעמים בסוף הסדר.

האתרוג שבורך עליו בסוכות הופך ביום זה למפתח לפקידת עקרות, לידה קלה ורפואה שלמה (בשילוב מזמורי א', ב' ו-ו').

במישור הנהגת השולחן, מומלץ לומר את תפילת הבן איש חי, לתת 91 פרוטות לצדקה (גימטריה 'אילן') ולאכול 15 מיני פירות עם 'שירי המעלות'.

זהו גם זמן השיא להתפלל על מצות כשרות לפסח ואתרוג מהודר לסוכות. כפי שגילה ה'מגן דוד' מטאלנא, מעל הכל זהו יום של תשובה והתחדשות, שבו נפתח שער לשינוי המעשים גם עבור הרחוקים ביותר.

סדר השולחן על-פי רבי חיים פלאג'י

יסדר 15 מיני פירות לפחות ויאמר 15 מזמורי תהילים ממזמור ק"כ ואילך.

  • האיש על החיטה ("חלב חיטים ישביעך") – פרנסה.
  • האשה על הגפן ("אשתך כגפן פוריה") – שלום בית.
  • הבן על הזית ("בניך כשתילי זיתים") – תלמיד חכם.
  • הבת על אגוז ורימון ("כל כבודה בת מלך פנימה") – צדיקה וצנועה.
  • התינוקות על תפוח ודבש ("תחת התפוח עוררתיך") – גדילה לתורה.

צפו במשדר המלא בראשית הכתבה

