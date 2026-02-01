אגוז – אגוז בגימטריה שווה ל"חטא" ולכן לא אוכלים בראש השנה, אבל גם שווה ל"טוב", ואגוזים שווה ל"בינה". "על גינת אגוז ירדתי" – האגוז דומה למוח ומועיל למוח. יש לו 4 קליפות כנגד הפרד"ס: פשט, רמז, דרש, סוד.
סגולה מהרב מוצפי נגד עצבות: לקחת אגוז מלך, ללכת לכנרת, לומר פסוקים שכתב ב"אורח צדקים", ולשבור את האגוז בתוך המים – לכוון שכמו ששובר את האגוז, שובר את העצבות והקשיחות.
שקד – שקד באותיות שווה ל"קדוש". על מצבת הרש"ש (רבי שלום שרעבי) כתבו "השקדן" – להראות שאדם מגיע לגדלות רק מכוח השקידה וההתמדה.
תפוח – "פותח את ידיך" ראשי תיבות פא"י, גם ראשי תיבות סא"ל וסופי תיבות ח"ת. "תחת התפוח עוררתיך" - סגולה לפריון.
הרב מרדכי שרעבי אמר שמחזק את הדרכיים והרגליים, ותפוח דלישס מאוד מחזק את הגוף בלידה. מי שאוכל תפוחים באופן קבוע מוריד כולסטרול ומפקח מהשיכחה, והקליפה של התפוח מעכבת גדילה של תאים סרטניים. חשוב לדעת: תפוחים מחו"ל המבריקים מצופים בחומר הברקה עשוי מרימות – צריך לקלף, אבל תפוחים ישראליים אין בעיה.
אגס – סגולה מהרב מרדכי שרעבי: בבוקר, לפני פת שחרית, אדם שאוכל אגס על בטן ריקה – זה מסדר את פעילות המעיים לכל היום. האגס מוריד לחץ דם, מונע סרטן, מחזק מערכת חיסונית ומועיל לאלרגיות. האגס דומה לרחם ולכן משפיע על הרחם.
ענבים – "אשתך כגפן פוריה" – סגולה לזיווג ולפוריות. הענבים דומים לריאות ולכן משפיעים עליהן, מחזקים פעילות המוח ומשמחים ("יין ישמח לבב אנוש"). ענבים שחורים מאוד עוזרים למי שסובל מעצירות.
אתרוג – אתרוג ראשי תיבות "אל תבואני רגל גאווה", והאתרוג דומה ללב. אישה שמקשה ללדת נותנים לה לנשוך את הפיטם או לאכול אתרוג. הגמרא (כתובות ס') אומרת שאישה שאוכלת אתרוגים יהיו לה בנים עם ריח טוב. בט"ו בשבט צריך להתפלל על אתרוג כשר ומהודר לסוכות.
תורמוס – הבן איש חי אומר שמי שאוכל תורמוס זוכה לפעמיים שמחה. צריך לבשל אותו שבע פעמים.
קוקוס – מי הקוקוס הם סגולה נגד תולעים אצל ילדים, ומועילים גם לכוח גבר.
