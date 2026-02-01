תסתכלו לרגע על הפירות שמונחים אצלכם על השולחן בבית. בעיניים רגילות אלו רק מאכלים מתוקים, אבל במשדר המיוחד של "כיכר השבת", חושף המנחה יוסי עבדו יחד עם פאנל הרבנים המומחים, שהפירות הללו הם בעצם מראה לעולמות רוחניים.

במשדר שכולו התעלות, נקלפו השכבות ונחשפו הכוונות הנסתרות שמאחורי כל נגיסה.

סביב שולחן עמוס בכל טוב הארץ, התקבצו הרבנים כדי להוביל את הצופים במסע בין כוונות, ישועות והלכות: הגאון הרב גדעון בן משה (פוסק הלכה בכיר, אב בית דין); הרב רביד נגר (סגולות ופנימיות, מזכה הרבים ויו"ר "אור לנוער"); הרב אליהו פנחסי (מומחה גדול לכשרות וחרקים). על החלק המוזיקלי הופקד הזמר שראל סופר שריגש בביצועים ל"שירת העשבים" ופיוטי החג.