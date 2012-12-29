האם ידעתם שהפירות שעל השולחן נושאים עימם סודות רוחניים שיכולים לשנות את חייכם? משדר מיוחד - סדר ט"ו בשבט, בהגשת יוסי עבדו עם בכירי הרבנים, חושף את הדרך המדויקת לבדיקת תולעים, סדר הקדימה בברכות, הכוח של ספירת היסוד והסגולות וההלכות שאתם חייבים להכיר | צפו במשדר המיוחד (אולפן כיכר)
הרב רביד נגר, מביע תמיכה ברב אמנון יצחק לאור המתקפות נגדו מצד גדולי ישראל, ואומר כי המאבק ברב יצחק, ומכתבי הרבנים נגדו "פשוט מעוררים דחיה". "קשה לי להאמין שכל כך הרבה גדולים חתומים על המכתב וקשה לי לקבל את זה , נראה שיש יד מכוונת שמכריחה את הרבנים לחתום על המסמכים" כותב רביד נגר (חרדים)
תשובה שענה הרב רביד נגד לאישה שעברה בצעירותה אירוע שבו היא הותקפה על ידי גבר זר "התשובה פשוטה, העולם הזה הוא עולם התיקון" גרמה לסערה בכלי התקשורת. "מי שזכה לבוא לכאן ולקבל עונש , זה רק מתוך רחמים גמורים כי העולם הזה הוא עולם קצר וזמני"