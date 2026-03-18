בעוד המזרח התיכון בוער והעיניים נשואות לטהראן, נחשף השבוע באולפן "אח'באר כיכר" סיפורו המזעזע של עם שלם שנחנק תחת הדיכוי האיראני כבר מאה שנים. חמיד מונתשר, יו"ר המפלגה הליברלית האחוואזית, מורה ואסיר פוליטי לשעבר ששרד ניסיונות חיסול חוזרים ונשנים, התארח לראיון בלעדי אצל המגישים משה אריה וחיים שגב, ופתח צוהר למציאות שמעטים בישראל מכירים.

חבל אלאחוואז, אזור עשיר בנפט ובגז המהווה את עמוד השדרה הכלכלי של איראן, נכבש על ידי הפרסים ב-1925. מאז, מתאר מונתשר, מתבצע שם "אפרטהייד אכזרי": איסור מוחלט על לימוד השפה הערבית, הוצאות להורג של צעירים רק בשל לבושם המסורתי, וגזל שיטתי של משאבי הטבע המשמשים למימון הטרור של חמאס וחיזבאללה – בזמן שהעם האחוואזי גווע ברעב.

נתניהו נלחם ב"עמלק של דורנו"

במהלך הראיון הפתיע מונתשר בהשוואה מקראית יוצאת דופן: "אני אוהב מאוד את נתניהו, אני תמיד מדמה אותו למשה רבנו שנלחם בעמלק. היום נתניהו נלחם בעמלק של הארמון בטהראן. ישראל לא מנהלת מלחמת ביטחון, אלא מלחמת שחרור עבור האזור כולו. הצבא הגיבור שלכם חותך את ראש הנחש, ואנחנו מתפללים לשלום הטייסים והחיילים שלכם".

מונתשר תקף בחריפות את המדינות הערביות: "במשך מאה שנה הערבים הפקירו אותנו ובלעו את הפיתיון האיראני. הם תומכים במה שהם מכנים 'הסוגיה הפלסטינית' רק כדי להתיש את ישראל ולהסתיר את הסוגיה האמיתית – הכיבוש האיראני באלאחוואז. חמאס וחיזבאללה הם זרועות השטן שבוזזות אותנו, בזמן שהעולם הערבי שותק".

החיבור שמאחורי הקלעים

ראוי לציין כי הראיון הבלעדי וההיסטורי הזה יצא לפועל הודות למאמציו של תום וגנר, מנכ"ל המרכז לשלום במזרח התיכון. וגנר, שפועל ללא לאות ליצירת גשרים בין העם היהודי לבין כוחות ליברליים במדינות ערב ובאיראן, הוא זה שדאג לחיבור המורכב בין מערכת "אח'באר כיכר" לבין הנהגת המפלגה האחוואזית, מתוך אמונה שחשיפת האמת היא הצעד הראשון לשלום אזורי אמיתי.

לא נחליף כיבוש דתי בכיבוש גזעי

אזהרה מרכזית שהשמיע מונתשר נוגעת לעתיד איראן ולאופוזיציה בחו"ל: "הבן של השאה מייצג מורשת של דמים. סבו ואביו שחטו אותנו בשם 'העליונות הגזעית' והיו נאצים לאומיים. חומייני הוא נאצי דתי. שניהם מטבע אחד. אנחנו לא נאפשר שיחליפו כיבוש בכיבוש. ישראל צריכה להבין שהשותפים האמיתיים שלה הם 85 מיליון בני העמים הלא-פרסיים שמחכים לרגע שישראל תטהר את הערים ממיליציות הבסיג".

הוא חתם את דבריו בקריאה מרגשת: "הגורל שלנו משותף. אנחנו בני דודיכם – אתם צאצאי יצחק ואנחנו נכדיו של ישמעאל ואברהם. אנחנו מחכים לשעת האפס כדי להתקומם ולהפיל את המפלצת הזו שנקראת איראן".

דבר תורה לפרשת השבוע: בקרבת אדם

עם סיום הראיון, שיתף המגיש משה אריה בנקודה מחזקת מתוך פרשת השבוע, פרשת ויקרא: היום אנו נמצאים במלחמה בשבע חזיתות, וכולם שואלים מאיפה מגיע הכוח המיוחד של עם ישראל. התשובה טמונה במילה הראשונה של הפרשה: "אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם". המשמעות היא שההקרבה האמיתית, זו שבונה את הכוח הרוחני שלנו, חייבת להגיע "מככם" – מתוך הלב והאחדות הפנימית.

כשאדם מוותר על הנגיעה האישית שלו ומתקרב לאחיו באהבה ובוותרנות, הוא מתקרב לבורא עולם וזוכה לברכה ולהצלחה. הניצחון שלנו אינו תלוי רק בכוח הזרוע והטנקים, אלא באחדות ובאהבת ישראל האמיתית. רק כך ננצח את כולם.