האם ידעתם שהפירות שעל השולחן נושאים עימם סודות רוחניים שיכולים לשנות את חייכם? משדר מיוחד - סדר ט"ו בשבט, בהגשת יוסי עבדו עם בכירי הרבנים, חושף את הדרך המדויקת לבדיקת תולעים, סדר הקדימה בברכות, הכוח של ספירת היסוד והסגולות וההלכות שאתם חייבים להכיר | צפו במשדר המיוחד (אולפן כיכר)
הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט" - הפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט | מה מברכים על פיצוחים ועל מיצים טבעיים? • צפו (כיכר הסכתים)
ט"ו בשבט, היום שמוקדש לפירות, תמיד מהווה הזדמנות ליהנות מהמגוון הצבעוני והטעים של עולם הפירות ועולה השאלה הקבועה: מה עדיף – פירות טריים או פירות מיובשים? האם אחד מהם יותר בריא או עשיר בתועלות בריאותיות מאשר השני? (בריאות)
במערכת הכשרות המהודרת 'בד"ץ שארית ישראל' השיקו בימים האחרונים מערכת בוט חדשנית, שתתן לכם מענה במגוון נושאים הלכתיים | לקראת ט"ו בשבט, תוכלו לשאול את הבוט על כשרות הפירות, והפירות היבשים, ולקבל מענה הלכתי על כשרות הפרי, אופן הבדיקה שלו, ואפילו על אופן הניקוי (חרדים, כשרות).
ט"ו בשבט כבר מזמן פרץ את גדרות הקבלה והחסידות והמוני ישראל נוהרים בערב היום שאין אומרים בו תחנון לשווקים ולרחובות לחפש את פירותיהם כדי לקיים את את המנהג הקדום - והחשוב | דא עקא, שרוב הפירות היבשים הם בכלל מטורקיה וממש לא נשתבחה בהם ארץ ישראל, אולי דווקא להיפך (ט"ו בשבט)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן לוקח את גולשי 'כיכר השבת' למסע בעקבות הפירות היבשים • איך בודקים תותים? • הצבע האדום שמיוצר מחרקים ושמן הטריפות שמורחים על שזיפים • איפה יש הרבה סוכר ואילו סכנות ישנן בפרי שכולם בטוחים שהוא בסדר? (VOD חגים)
בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, שיחול הערב (ראשון) נהגו לאכול פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ובהם גם פירות יבשים • מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן מסביר: כיצד נזהה אם הפרי נגוע ואיך נמנע מאכילת תולעים?! • צפו (חרדים)
לאיטלקים יש עוגיות שנקראות "ביסקוטי", כלומר "נאפו פעמיים", מה שמעניק להן מרקם פריך מדהים וממכר שהולך מצוין עם ההפתעות שמחכות בפנים: פירות יבשים לעיסים ורכים ואגוזים קראנצ'ים. לטבול אותן בכוס קפה או תה זה הדבר הכי מושלם בעולם! (מתכונים, אוכל)
מנה חגיגית שאין דרך אחרת לתאר אותה מלבד "אקסטרה עסיסית" עם רוטב שיגרום לכולם ללקק את האצבעות. מתכון לבצלים ממולאים בתערובת בשר טחון, אורז ופירות יבשים עטופים ברוטב מתקתק עם נגיעות לימון (מתכונים לשבועות, אוכל)
כשהיינו ילדים, דודתנו מאמריקה היתה מגיעה מפעם לפעם ארצה (בימים שקורונה היתה רק שם של בירה) ומפנקת אותנו בשקיות ענק של ממתקים מיוחדים, ביניהם לדרים תעשייתיים שהיינו אוכלים בזה אחר זה. לאחרונה, צף במוחנו זיכרון שלהם והחלטנו לשחזר את טעמם, רק בגרסה בריאה יותר (מתכונים, אוכל)