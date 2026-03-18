שושן הבירה, עיר החזיונות של דניאל - האם היא גם מקום קבורתו?

מאות אלפי עולי רגל מוסלמים מגיעים מדי שנה לקבר דניאל הנביא הנמצא בעיר שוש המוכרת לנו ממגילת אסתר כ"שושן הבירה".

בספר דניאל כתוב במפורש: "ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה", (ח' ב'). דניאל ראה את חזיונותיו הגדולים דווקא בשושן, ולכן, על פי המסורת, זה גם המקום שבו נח לעולמו. העיר שוש של ימינו, 750 קילומטר דרומית-מערבית לטהראן, שומרת על קברו מזה אלפי שנים.

שני חצאי העיר שרבו על קבר הנביא

האזכור ההיסטורי הראשון של הקבר מגיע מר' בנימין מטודלה, הנוסע היהודי המפורסם שביקר במקום בין השנים 1160–1163. הוא תיאר לא רק את הקבר, אלא גם סיפור מרתק: תושבי שושן האמינו שהקבר מביא ברכה ועושר לשכנותיו. בני העיר ריבו ביניהם על הזכות לארח אותו בשכונתם – עד שנמצאה פשרה מקורית: ארון הקבורה הועבר מחצי עיר לחצי עיר, שנה שנה לסירוגין ואכן שני חצאי העיר התעשרו כל אחד בשנה בה הקבר שהה במחיצתם.

הסדר נהג שנים רבות, עד שהשאה סינג'אר ראה בכך בזיון לנביא, והורה לתלות את הארון באמצע הגשר ולבנות לצידו בית תפילה לכל הדתות.

ר' גרשון בן אליעזר כתב בשנת שפ"ד (1624): "ושמה ראיתי את ארונו של דניאל תלוי על לב נהר חדקל בין שני עמודי ברזל בשלשלות גבוה מאוד, עד שנראה למרחוק, וארונו נוצץ כעין זהב.... ובמים אשר תחת הארון נראים דגים וראשיהם נוצץ כמו זהב, ולכבוד דניאל לא יפרשו רשתות...".

א ניימרק ביקר במקום בשנת תרמ"ד (1884) וכתב "אין רשות ליהודי או נוצרי לבוא שמה".