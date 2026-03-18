• בני זוג מבוגרים, שלא הספיקו להיכנס לממ"ד, נהרגו הלילה כתוצאה מפגיעה ישירה בביתם ברמת גן.

• במהלך הלילה אזעקות הופעלו ברחבי המדינה בשל שיגורים מאיראן, מעט לאחר חצות אזעקות הופעלו גם בירושלים.

• בכבאות והצלה ומד"א דיווחו על כ-20 זירות נפילה במרכז הארץ. נזק רב נגרם לרכוש

צפו: משמרות המהפכה חשפו תיעוד חדש משיגור טילים מתפצלים לעבר ישראל דוד הכהן | 07:07

• כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי חיל האוויר הישראלי יצא לשורת תקיפות עוצמתיות במרכז ביירות, בדרום ביירות ובאזור הבקעא. כמו כן דווח על ניסיון חיסול ממוקד ברובע הדאחיה.

• לפנות בוקר הודיע דובר צה"ל כי "לאחר פינוי תושבי העיר צור שבדרום לבנון ובתגובה לירי לעבר שטח ישראל, צה"ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון".

• פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הבוקר כי הטיל פצצות GBU-72 במשקל 5,000 פאונד על אתרי טילים איראניים מבוצרים לאורך חופי איראן, בסמוך למצר הורמוז.

עדכונים שוטפים

07:00: באיראן מדווחים על גל תקיפות בטהראן ובכרג'.

06:45: סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי הדי פיצוצים נשמעו לפנות בוקר בדוחא, בירת קטאר.

06:30: דוברות כבאות והצלה מסרה לפנות בוקר כי "צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת ראשון לציון הוזנקו לפני זמן קצר בעקבות דיווח על נפילה במשמר השבעה.

"בהגיעם למקום זיהו לוחמי האש האנגר בוער כליל, הכוחות ביצעו הצוותים, כיבוי של מוקד הבעירה, סריקות לשלילת לכודים והגנה על לול תרנגולים סמוך ומבנים נוספים".

06:15: התקשורת באיראן דיווחה כי הרשויות במדינה הוציאו להורג אדם שריגל למען ישראל. ברויטרס דווח כי האזרח שהוצא להורג "נמצא אשם לאחר שהעביר למוסד תמונות ומידע על מיקומים רגישים באיראן".

06:00: מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, ביקר בזירת הפגיעה ברמת גן, שם נהרגו בני זוג מבוגרים, ואמר: "ביקרתי בזירת הפגיעה ברמת גן, מדובר בזירה קשה מאוד. שני אזרחים נהרגו באירוע ואני מבקש להביע תנחומים כנים למשפחותיהם".