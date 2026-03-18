צה"ל מעדכן כי ביממה האחרונה (רביעי) תקף תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" בדרום לבנון במסגרת מבצע שאגת הארי.
חברת "אלאמאנה" נשלטת בידי ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי מדינת לבנון ומשמשת עבורה תשתית כלכלית משמעותית.
תחנות הדלק שהותקפו מכניסות לארגון הטרור רווחים בהיקף של מיליוני דולרים. הארגון משתמש בחשבונות שמחזיקה באגודת "אלקרצ' אלחסן" של ארגון הטרור ומממנים את פעילות הטרור של ארגון חיזבאללה.
פעילות זו מהווה דוגמא נוספת לניצול הציני של ארגון הטרור חיזבאללה בתושבי לבנון לקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
תקיפת תחנות הדלק פוגעת באופן משמעותי בתשתיות הצבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, באפשרויות של מחבלי הארגון לתכנן מתווי טרור.
בנוסף התקיפות מהוות חלק במאמץ לפגיעה בהתבססות הכלכלית של ארגון הטרור בלב אוכלוסייה אזרחית.
מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
