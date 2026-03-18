כיכר השבת
פגיעה משמעותית

צה"ל מאשר: תקפנו תחנות דלק המממנות את מחבלי חיזבאללה במיליוני דולרים

תחנות הדלק שהותקפו ביממה האחרונה על ידי חיל האוויר הישראלי, מכניסות לארגון הטרור חיזבאללה רווחים בהיקף של מיליוני דולרים | כל הפרטים (חדשות מלחמה)

התחנות שהותקפו (צילום: דובר צה"ל )

צה"ל מעדכן כי ביממה האחרונה (רביעי) תקף תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" בדרום במסגרת .

חברת "אלאמאנה" נשלטת בידי ארגון הטרור ברחבי מדינת לבנון ומשמשת עבורה תשתית כלכלית משמעותית.

תחנות הדלק שהותקפו מכניסות לארגון הטרור רווחים בהיקף של מיליוני דולרים. הארגון משתמש בחשבונות שמחזיקה באגודת "אלקרצ' אלחסן" של ארגון הטרור ומממנים את פעילות הטרור של ארגון חיזבאללה.

פעילות זו מהווה דוגמא נוספת לניצול הציני של ארגון הטרור חיזבאללה בתושבי לבנון לקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפת תחנות הדלק פוגעת באופן משמעותי בתשתיות הצבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, באפשרויות של מחבלי הארגון לתכנן מתווי טרור.

בנוסף התקיפות מהוות חלק במאמץ לפגיעה בהתבססות הכלכלית של ארגון הטרור בלב אוכלוסייה אזרחית.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר