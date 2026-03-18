בתוכנית "יומן מלחמה" באתר 'כיכר השבת', ניתחו ישי כהן ויוסי סרגובסקי את השאלות הבוערות: האם חיסול בכירי המשטר בטהרן יוביל בסופו של דבר להפיכה עממית, וכיצד נראים החיים בצל האיום בצפון - שם התושבים מסרבים להסתפק בפחות מהכרעה מוחלטת.

שגריר ישראל בארה"ב לשעבר, מייק הרצוג, תיאר בריאיון נרחב את מה שהוא מכנה "שילוביות חסרת תקדים" בין צה"ל לצבא ארצות הברית. לדבריו, אנו עדים למציאות שלא נראתה כמותה בהיסטוריה, שבה כוחות אמריקאים פועלים "כתף אל כתף" עם ישראל לא רק במגננה, אלא גם בהתקפה.

הרצוג חשף כי מטוסי תדלוק אמריקאים מלווים את טייסי חיל האוויר בדרכם ליעדים באיראן, ושיתוף הפעולה המודיעיני הגיע לשיא חדש תחת פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM). עם זאת, הוא ציין כי לצד הגיבוי של הנשיא טראמפ, קיימים לחצים פנימיים גוברים בתוך הממשל ובציבור האמריקאי נגד מלחמה ארוכה.

בהתייחסו לסוגיית הלחצים על אחיו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, בנושא החנינה לראש הממשלה נתניהו, הבהיר השגריר לשעבר את עמדתו הנחרצת נגד התערבות חיצונית. "כל התערבות של ממשל זר בעניין משפטי ריבוני של מדינת ישראל היא לא ראויה", אמר הרצוג, תוך שהוא מזכיר כי יצא בעבר נגד התערבות ממשל ביידן ברפורמה המשפטית וכי יש לשמור על עקביות וממלכתיות בנושא זה.

מזווית אחרת לגמרי, ראש מועצת שלומי, גבי נעמן, הציג את החוסן המדהים של תושבי הצפון בצל ההסלמה והירי המתמשך של חיזבאללה.

למרות זמן התראה של פחות מחמש שניות מרגע האזעקה ועד לנפילה, נעמן מספר בגאווה כי 100% מתושבי שלומי חזרו לבתיהם. "הצבנו 120 מיגוניות ברחבי היישוב כדי שכל תושב יוכל לנהל סדר יום, לצאת לעבודה ולשלוח את הילדים לפעילויות הפוגה במקלטים", הסביר. נעמן הדגיש כי יכולותיו של חיזבאללה נפגעו קשות – משיגור של אלפי טילים ביום ליכולת מוגבלת של עשרות בודדות, כאשר חלק ניכר מהם נופל בתוך שטח לבנון כתוצאה מתקלות טכניות.

נעמן, המכהן בתפקידו כבר למעלה משני עשורים, מבהיר כי התושבים מצפים הפעם לשינוי אסטרטגי ולא לעוד "סבב". הוא דורש מהדרג המדיני והצבאי להקים "קו ירוק" - רצועת ביטחון מפורזת עד לנהר הליטני, שתבטיח שחיזבאללה לא יוכל לשוב לאיים על בתי התושבים.

"זו הזדמנות היסטורית לנצח בכוח ובמוח", סיכם, "ואסור לנו לעצור עד שהביטחון יחזור לצפון באמת".

