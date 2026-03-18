כיכר השבת
ישי כהן ויוסי סרגובסקי מגישים • צפו בתוכנית

'יומן מלחמה', היום ה-19: הלחימה ההיסטורית באיראן, החנינה לנתניהו ודרישת תושבי הצפון מהממשלה

בתוכנית "יומן מלחמה" ב'כיכר השבת', ביום ה-19 למלחמה, שוחחו ישי כהן ויוסי סרגובסקי עם שגריר ישראל בארה"ב לשעבר, מייק הרצוג - על שיתוף הפעולה ההיסטורי עם ארה"ב בתקיפות באיראן, ועם ראש מועצת שלומי גבי נעמן - שמבהיר: "לא נסתפק בפחות מקו ירוק עד הליטני" • צפו בתוכנית המלאה (יומן מלחמה)

5תגובות
"יומן מלחמה" - היום ה-19
"יומן מלחמה" - היום ה-19
"יומן מלחמה" - היום ה-19

בתוכנית "יומן מלחמה" באתר '', ניתחו ויוסי סרגובסקי את השאלות הבוערות: האם חיסול בכירי המשטר בטהרן יוביל בסופו של דבר להפיכה עממית, וכיצד נראים החיים בצל האיום בצפון - שם התושבים מסרבים להסתפק בפחות מהכרעה מוחלטת.

שגריר ישראל ב לשעבר, מייק הרצוג, תיאר בריאיון נרחב את מה שהוא מכנה "שילוביות חסרת תקדים" בין לצבא ארצות הברית. לדבריו, אנו עדים למציאות שלא נראתה כמותה בהיסטוריה, שבה כוחות אמריקאים פועלים "כתף אל כתף" עם ישראל לא רק במגננה, אלא גם בהתקפה.

הרצוג חשף כי מטוסי תדלוק אמריקאים מלווים את טייסי חיל האוויר בדרכם ליעדים ב, ושיתוף הפעולה המודיעיני הגיע לשיא חדש תחת פיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM). עם זאת, הוא ציין כי לצד הגיבוי של , קיימים לחצים פנימיים גוברים בתוך הממשל ובציבור האמריקאי נגד מלחמה ארוכה.

בהתייחסו לסוגיית הלחצים על אחיו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, בנושא החנינה ל, הבהיר השגריר לשעבר את עמדתו הנחרצת נגד התערבות חיצונית. "כל התערבות של ממשל זר בעניין משפטי ריבוני של מדינת ישראל היא לא ראויה", אמר הרצוג, תוך שהוא מזכיר כי יצא בעבר נגד התערבות ממשל ביידן ברפורמה המשפטית וכי יש לשמור על עקביות וממלכתיות בנושא זה.

מזווית אחרת לגמרי, ראש מועצת שלומי, גבי נעמן, הציג את החוסן המדהים של תושבי הצפון בצל ההסלמה והירי המתמשך של חיזבאללה.

למרות זמן התראה של פחות מחמש שניות מרגע האזעקה ועד לנפילה, נעמן מספר בגאווה כי 100% מתושבי שלומי חזרו לבתיהם. "הצבנו 120 מיגוניות ברחבי היישוב כדי שכל תושב יוכל לנהל סדר יום, לצאת לעבודה ולשלוח את הילדים לפעילויות הפוגה במקלטים", הסביר. נעמן הדגיש כי יכולותיו של חיזבאללה נפגעו קשות – משיגור של אלפי טילים ביום ליכולת מוגבלת של עשרות בודדות, כאשר חלק ניכר מהם נופל בתוך שטח לבנון כתוצאה מתקלות טכניות.

נעמן, המכהן בתפקידו כבר למעלה משני עשורים, מבהיר כי התושבים מצפים הפעם לשינוי אסטרטגי ולא לעוד "סבב". הוא דורש מהדרג המדיני והצבאי להקים "קו ירוק" - רצועת ביטחון מפורזת עד לנהר הליטני, שתבטיח שחיזבאללה לא יוכל לשוב לאיים על בתי התושבים.

"זו הזדמנות היסטורית לנצח בכוח ובמוח", סיכם, "ואסור לנו לעצור עד שהביטחון יחזור לצפון באמת".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ישראל ניצבת מול איום מתואם ומסוכן חמאס בעזה, חזבאללה בלבנון והמערכת האיראנית פועלים כגוף אחד האיום אינו מחולק לזירות נפרדות כל ניסיון להגיב באופן חלקי משאיר את תשתיות האויב שלמות נדרשת פעולה מערכתית, מקצועית וממוקדת שמנטרלת את מרכזי הכוח מחזקת את ההרתעה ומבטיחה ביטחון אמיתי לאזרחי המדינה
דניאל
3
אי מורי ורבותי אבד מנהיג מן העולם מוג'תבא ח'אמנאי. הלך לעולמו בטרם עת ולא הספיק לומר לי שלום לא השאיר לי כסף לא השאיר לי דולרים אנה אני בא אנה אני הולך למה הלכת בלי להשאיר לי כסף? יש לי עשרים לוחמים בבית לא איכפת לי שתלך מן העולם אבל איכפת לי שהשארת אותי בודד מבולבל וגלמוד
חליל אל חיה
לא הבנתי
מ.
2
תוכנית טובה שנתבשר בשורות טובות אמן ואמן
יהודי יקר
1
סרגובסקי גונב את ההצגה לישי. בהצלחה
רבקה

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר