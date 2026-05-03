עשרים מדינות ברחבי העולם מפעילות כיום את מטוס הקרב האמריקני המתקדם, כאשר ישראל מחזיקה בגרסה בלעדית הכוללת מערכות טכנולוגיות ייחודיות, כך לפי סקירה של אל ג'זירה.

​מטוס ה-F-35 Lightning II הפך לאחד מעמודי התווך של חילות האוויר המודרניים, כאשר עשרים מדינות כבר משלבות אותו במערכיהן המבצעיים. המטוס, המיוצר בארצות הברית, נחשב לאחד ממטוסי הקרב הרב-משימתיים החמקנים המתקדמים ביותר בעולם.

​בתוך המערך הגלובלי הזה בולטת ישראל, המפעילה 75 מטוסים מדגם F-35I המכונה "אדיר". גרסה זו היא התאמה מיוחדת של דגם A, וכוללת מערכות אלקטרוניקה ונשק מותאמות אישית. ישראל היא המדינה היחידה בעולם המחזיקה בתצורה ייחודית זו, המבדילה אותה מיתר המפעילות.

​רשימת המדינות המפעילות את המטוס מחולקת לשותפות בפרויקט ולמדינות שרכשו את המטוס בעסקאות חוץ. ארצות הברית היא המפעילה הגדולה ביותר עם למעלה מ-2,400 מטוסים משלושת הדגמים. אחריה ברשימת השותפות נמצאות בריטניה, אוסטרליה, איטליה, קנדה, הולנד, נורווגיה ודנמרק.

​בגזרת מכירות החוץ, יפן מובילה עם 147 מטוסים, ואחריה ישראל ומדינות נוספות ובהן פינלנד, דרום קוריאה, שווייץ וגרמניה. גם מדינות כמו בלגיה, פולין, רומניה, צ'כיה, יוון וסינגפור הצטרפו למערך המפעילות של המטוס החמקן.

​הפרויקט מציע שלושה דגמים עיקריים המותאמים לצרכים מבצעיים שונים: דגם A להמראה ונחיתה רגילה, דגם B המסוגל להמריא למרחקים קצרים ולנחות אנכית, ודגם C המיועד לפעילות על נושאות מטוסים. עלות יחידה בודדת של המטוס מוערכת בין 80 ל-110 מיליון דולר.