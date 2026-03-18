שער הכניסה למירון, אילוסטרציה ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

דרמה בצפון ביום המיוחד, אתרא קדישא מירון, אליו נוהרים מדי ערב ראש חודש המונים להעתיר בתפילה על יד ציונו הק' של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נסגר הבוקר (ערב ראש חודש ניסן) לכניסת כלי רכב.

ההחלטה התקבלה בעקבות המצב הביטחוני המתוח בצפון ועל רקע מבצע 'שאגת הארי', שהביא להחמרת הנחיות פיקוד העורף בנוגע להתקהלויות באזורי קו העימות. היום אינו סתם יום בלוח השנה היהודי, ערב ראש חודש ניסן נחשב לאחד הימים הנשגבים ביותר בשנה לתפילה, בדומה לערב ראש חודש אלול. מדי שנה, רבבות נוהרים לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ביום זה, כדי לשפוך שיח ולהתפלל על הגאולה הקרובה בחודש הגאולה.

קבר הרשב"י במירון אמש בצל המלחמה ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

אולם השנה, המציאות המלחמתית שינתה את פני הדברים. הכניסה הראשית ליישוב נסגרה, ועל פי ההנחיות החדשות, חל איסור גורף על כניסת רכבים פרטיים ותחבורה ציבורית לתוך תחום המושב, זאת כדי למנוע התקהלויות מסוכנות שעלולות להפוך למטרה עבור האויב מצפון.

עם זאת, למרות החסימות, הציבור המבקש להגיע לציון אינו מוותר. על פי הדיווחים מהשטח, הכניסה הרגלית ליישוב ולציון הרשב"י עדיין מתאפשרת, ורבים בוחרים לעשות את הדרך המייגעת במעלה ההר ברגל, כדי שלא להחמיץ את שעת הרצון של ערב ראש חודש ניסן במירון.

גורמי הביטחון שבים ומדגישים כי יש להישמע להוראות כוחות המשטרה ופיקוד העורף המוצבים במקום, ולשמור על ערנות מרבית לאור ההסלמה בגזרה הצפונית.