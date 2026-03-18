מלחמה בצפון | הכניסה למירון נסגרה ביום הנשגב; כך תוכלו בכל זאת להגיע לרשב"י

הסלמה בצפון ומבצע 'שאגת הארי': בעקבות הנחיות פיקוד העורף ואיסור ההתקהלות, נחסם שער הכניסה הראשי לאתרא קדישא מירון • למרות היום הנשגב, ערב ראש חודש ניסן, אין כניסת כלי רכב ליישוב • להמונים המבקשים להגיע לציון הרשב"י נותרה דרך אחת: כניסה רגלית בלבד • כל הפרטים (חרדים)

שער הכניסה למירון, אילוסטרציה (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

דרמה בצפון ביום המיוחד, אתרא קדישא מירון, אליו נוהרים מדי ערב ראש חודש המונים להעתיר בתפילה על יד ציונו הק' של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נסגר הבוקר (ערב ראש חודש ניסן) לכניסת כלי רכב.

ההחלטה התקבלה בעקבות המצב הביטחוני המתוח בצפון ועל רקע מבצע '', שהביא להחמרת הנחיות פיקוד העורף בנוגע להתקהלויות באזורי קו העימות.

היום אינו סתם יום בלוח השנה היהודי, ערב ראש חודש ניסן נחשב לאחד הימים הנשגבים ביותר בשנה לתפילה, בדומה לערב ראש חודש אלול. מדי שנה, רבבות נוהרים לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ביום זה, כדי לשפוך שיח ולהתפלל על הגאולה הקרובה בחודש הגאולה.

קבר הרשב"י במירון אמש בצל המלחמה (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

אולם השנה, המציאות המלחמתית שינתה את פני הדברים. הכניסה הראשית ליישוב נסגרה, ועל פי ההנחיות החדשות, חל איסור גורף על כניסת רכבים פרטיים ותחבורה ציבורית לתוך תחום המושב, זאת כדי למנוע התקהלויות מסוכנות שעלולות להפוך למטרה עבור האויב מצפון.

עם זאת, למרות החסימות, הציבור המבקש להגיע לציון אינו מוותר. על פי הדיווחים מהשטח, הכניסה הרגלית ליישוב ולציון הרשב"י עדיין מתאפשרת, ורבים בוחרים לעשות את הדרך המייגעת במעלה ההר ברגל, כדי שלא להחמיץ את שעת הרצון של ערב ראש חודש ניסן במירון.

גורמי הביטחון שבים ומדגישים כי יש להישמע להוראות כוחות המשטרה ופיקוד העורף המוצבים במקום, ולשמור על ערנות מרבית לאור ההסלמה בגזרה הצפונית.

4
הקניונים פתוחים..
מעניין
בקניון יש מרחב מוגן ובקבר רשב"י אין, זה ההבדל. אפשר היה לצפות שבמקום שבו 45 אנשים נקטלו בן רגע בגלל זלזול בבטיחות, הנשארים בחיים יתנו אל לבם ולא יגיעו לשם בימים שכאלו.
רחל
גם ברמת גן ובית שמש אנשים נקטלו ברגע.
ביתרי
לידיעתך הציון עצמו הוא בנין מוגן לחלוטין!
עמוס
3
חזרתי עכשיו ממירון הכול פתוח כרגיל
משה
2
הייתי במירון יצאתי משם ב 2,30 הכל היה פתוח.
ביתרי
1
אחינו בית ישראל נמצאים בשעה קשה. חיילי צה״ל עומדים בחזית ושומרים על עם ישראל במסירות נפש. זה הזמן שכל יהודי יוסיף כוח רוחני תפילה, תהילים וצדקה. מי שיכול להגיע ל־הכותל המערבי ולהתפלל לשלום החיילים אשריו, ומי שלא שיאמר פרקי תהילים בביתו. תפילת רבים אינה חוזרת ריקם.
שמואל

