נפתלי קמפה משיק אלבום חדש: "עם הזמן הלחץ שלי רק גדל"

הזמר והיוצר המוערך נפתלי קמפה, חוגג את צאת אלבומו השמיני והמסקרן, "עד שיבוא משיח", ומגיע לראיון חגיגי באולפן 'כיכר השבת'. בשיחה גלויה, קמפה – מי שהפך לאחד הקולות הבולטים במוזיקה החסידית עם סגנונו המשלב רגש ישיבתי ועיבודים עדכניים – מדבר על יצירה, אמונה וההתמודדות המורכבת עם התקופה המטלטלת שעוברת על כולנו.

האלבום החדש, המגיע שנתיים לאחר צאת אלבומו המקורי הקודם "ליבי", נולד מתוך המציאות הישראלית המורכבת. קמפה משתף כיצד השנתיים האחרונות, המלוות במלחמה, חוסר ודאות ואירועים היסטוריים, עיצבו את אופי האלבום והובילו לבחירת השם הטעון.

"קראתי לזה 'עד שיבוא משיח' כסיכום כזה אחרי שנתיים של מלחמה, 'אפס אנד דאונס', ניסים ואסונות", מספר קמפה. "כאילו עברנו את זה, אבל עד שיבוא משיח – אנחנו עדיין מחכים. זה היה בשבילי כמו הלוגו הזה ששמתי על האלבום של 'היהודי הנודד' שיושב במדבר, מחכה ומחזיק מעמד".

הלהיט שכמעט נשמע אחרת: הסוד מאחורי "חולת אהבה"

בעקבות לחצים? נפתלי קמפה ביטל את השתתפות הנשים במופע בבנייני האומה איציק אוחנה | 09:56

אחת ההפתעות הגדולות באלבום היא הדואט האנרגטי "חולת אהבה", בו מארח קמפה את הזמר החסידי המצליח אהרל'ה סמט. קמפה חושף בראיון כיצד השיר, שהפך תוך זמן קצר ללהיט רחבות מבוקש, עבר גלגול מפתיע מהחזון המקורי שלו.

"הכנתי את זה בכלל כקטע יותר אלטרנטיבי... בדמיון שלי היה נשמע יותר לכיוון של קומזיץ מאשר שיר חסידי קלאסי", הוא מגלה. "אבל כשהבאתי את זה לאולפן, אמרתי לעצמי: אם אני כבר עושה את זה וזה באמת מסתמן כשיר חתונה – בוא נביא מישהו מעניין. אהרל'ה סמט זה מישהו שאני מאוד אוהב, והוא הביא לשיר אנרגיה מטורפת. ההשמעות יוכיחו – זה כמובן השיר הכי מושמע בינתיים מהאלבום".

"בסתר המדרגה": השיר האישי של נפתלי

לצד הלהיטים הקצביים, קמפה מצביע על השיר "יונתי" כשיר האהוב עליו ביותר באלבום החדש. מדובר ביצירה מורכבת המשלבת פסוקים לצד טקסט מקורי, ומבטאת כמיהה עמוקה.

"יונתי זה השיר האהוב עלי באלבום, אני חייב להגיד. יש בו 'וייב' שאני מאוד מחובר אליו – גם המילים, המשמעות, ובעיקר הזרימה של הדברים", מסביר קמפה. "אנחנו ככה בסתר המדרגה, אנחנו מתחבאים, כי מה שקורה בעולם הוא משוגע, אבל אנחנו מקווים שנזכה".

על הלחץ, "הקופסה" וההפתעה הווקאלית

במהלך הראיון, קמפה מודה ביושר כי ככל שמספר האלבומים גדל, כך גובר הלחץ לחדש ולהפתיע. הוא מתייחס לביקורות הנשמעות לעיתים על כך שסגנונו נותר עקבי, ומסביר כי השפה המוזיקלית שיצר יחד עם הצמד אלי קליין ואיצי ברי היא תעודת הזהות שלו. "זו הקופסה שלי, לטוב ולמוטב", הוא מבהיר.

בנוסף, הוא מתייחס להצלחה המסחררת והמפתיעה של האלבום הווקאלי שהוציא השנה:

"אני כל פעם מופתע מזה מחדש, מכמה שזה נוגע באנשים. יש אנשים שמוזיקה בשבילם זה ממש אוויר לנשימה. אני אמנם עובד בזה, אבל אני לא יכול להגיד ש'שים אותי על אי בודד שלושה ימים בלי מוזיקה ואני אשתגע', אבל אני מבין את הצורך הזה".

הראיון מסתיים בהזמנה למופע ההשקה החגיגי שיתקיים בבנייני האומה במוצאי שבת שלפני חנוכה, שם יבצע קמפה את שירי האלבום החדש בעיבודים מיוחדים בניצוחו של דני אבידני.

צפו בראיון המלא: