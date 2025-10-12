סוד ההקפות: להבין בלי מילים - עומק הזוגיות | צפו

המוני בית ישראל בכל מקום שהם הולכים לשמוח בכל לב ולרקוד בכל עוז בהקפות שמחת תורה.

באופן מפתיע, עיקר השמחה בחודש תשרי אינה בישיבה בסוכה או בנטילת ארבעת המינים שחיובם מן התורה, אלא דווקא בעת ההקפות שאינן אלא מנהג בלבד.

השמחה הגדולה של חודש תשרי וזמן שמחתנו מתנקזת כולה אל רגעי החג האחרון של סוכות שאפילו השם שלו, כפי שכולנו קוראים לו - שמחת תורה, אין מקורו במקרא או בתלמוד, אלא רק במנהג ישראל לחגוג באותו הזמן את סיום מחזור הקריאה בתורה.

מה פשר השמחה הגדולה בחג שמחת תורה?

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מיוחד לחג שמחת תורה על השמחה שמביאה לידי ביטוי את עומק הקשר והאהבה בין כל יהודי להשם ואשר בכוחה להעצים את הקשר שלנו עם אבינו שבשמים בכל השנה כולה.