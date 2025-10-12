כיכר השבת
"עֻצוּ עֵצָה וְתֻפָר" | כך התקבלו אסירי עולם התורה אצל גדולי האדמו"רים

העיריקם שניסו לצאת מישראל לפני חגי שתרי ונעצרו בנתב"ג, התקבלו בכבוד גדול במהלך ימי חול המועד אצל גדולי האדמו"רים, במהלך הטישים שנערכו בחג | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)

אסירי עולם התורה ששהו בכלא הצבאי בימים הנוראים - ראש השנה ויום הכיפורים, לאחר שניסו לצאת מגבולות הארץ בדרכם לאומן, התקבלו במהלך ימי חול המועד בחצרות האדמו"רים.

העריקים התקבלו בכבוד גדול ובשירת עוצו עצה ותופר, וכונו 'גיבורי חיל' שלא חתו מפני הכלא - לאחר שכל עוונם הוא לימוד התורה.

יחד עם האסירים המשוחררים, התקבלו בחצרות האדמו"רים מובילי המחאות ב - מקהילות החסידים והוועד הפועל שנוסד לאחר כינוס הצדיקים במעלה החמישה.

העריקים התקבלו במעונם של האדמו"רים; מסלאנים, ביאלה, רחמסטריווקא, בוהוש, נדבורנא, דאראג, טשערנוביל ועוד.

בטישים ועריכת השולחן בהם השתתפו אסירי המערכה, התקבלו העריקים בשירת עוצו עצה ותופר.

העריקים אצל האדמו"רים בחול המעוד סוכות תשפ"ו (צילום: ללא קרדיט)
