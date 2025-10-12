העריקים אצל האדמו"רים בחול המעוד סוכות תשפ"ו
אסירי עולם התורה ששהו בכלא הצבאי בימים הנוראים - ראש השנה ויום הכיפורים, לאחר שניסו לצאת מגבולות הארץ בדרכם לאומן, התקבלו במהלך ימי חול המועד בחצרות האדמו"רים.
העריקים התקבלו בכבוד גדול ובשירת עוצו עצה ותופר, וכונו 'גיבורי חיל' שלא חתו מפני הכלא - לאחר שכל עוונם הוא לימוד התורה.
יחד עם האסירים המשוחררים, התקבלו בחצרות האדמו"רים מובילי המחאות בכלא 10 - מקהילות החסידים והוועד הפועל שנוסד לאחר כינוס הצדיקים במעלה החמישה.
העריקים התקבלו במעונם של האדמו"רים; מסלאנים, ביאלה, רחמסטריווקא, בוהוש, נדבורנא, דאראג, טשערנוביל ועוד.
בטישים ועריכת השולחן בהם השתתפו אסירי המערכה, התקבלו העריקים בשירת עוצו עצה ותופר.
