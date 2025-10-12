הצלם הוותיק שוקי לרר הצליח לתפוס שלושה מגדולי הרבנים בבני ברק בנטילת לולב בבתי הכנסת בשכונת רמת אלחנן | את הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' וחבר מועצת גדולי התורה. הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת 'רבנו חיים עוזר', והפוסק הנודע הגאון רבי יהודה סילמן | צפו בתיעוד (חרדים)
דיינים, רבני ערים, מנהיגי קהילות ו'עמך בית ישראל' השתתפו אמש במעמד 'הקבלת פני רבו' לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשיעורו השבועי ב'יזדים' | הראש"ל נימק את הברכות שהחטופים שישתחררו ייצטרכו לברך (חרדים)
הצלם שמואל שנקר מגיש תיעד מרהיב מהאווירה המיוחדת, רגעים של שמחה טהורה וריקודים סוחפים בימי חול המועד סוכות באתרא קדישא מירון, בחצר ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע״א • המוני עמך בית ישראל נוהרים בימים אלו מכל רחבי הארץ כדי לשאוב שמחה, קדושה והתעוררות רוחנית, באחד מהמוקדים המרכזיים של ימי חג הסוכות (חרדים)
בנאום נרגש הודה אריה דרעי לראש הממשלה נתניהו, לשר דרמר ולנשיא טראמפ על מאמציהם לשחרור החטופים – אך הדגיש כי “הכול סייעתא דשמיא”; קרא להמשיך להתפלל להצלחת ההסכם ולהשלמת השחרור המלא של כל החטופים (חדשות)
המונים גדשו את היכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בבני ברק למעמד שמחת בית השואבה המרכזית | במעמד השתתפו גדולי ישראל, וכן מספר אסירים ששוחררו מהכלא הצבאי בערב החג, המה זכו לריקוד נלהב עם הגאון חכם ניסים בן שמעון לקול תרועת ההמונים (חרדים)
בין עמודי בית המדרש של וילנה לשירת הלב של אומן — נרקמה דרכה של יהדות שלמה, המחברת את עולמות התורה והרגש, היראה והשמחה | בסוכת השלום של חג הסוכות — יושבים זה לצד זה כאושפיזין של מעלה שני גדולי עולם שיום פטירתם חל בעיצומו של חג הסוכות (חג הסוכות)
כ"ק אדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: "הגאולה בפתח! אם נתאחד כולנו יחד, ונחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה. בתקופה הקרובה הולך להיות דברים גדולים ונשגבים למען עם ישראל, כולכם תראו זאת!"
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת זבחים קי"ח-ק"כ; ומסכת מנחות ב'-ו' | צפו בשיעור (יהדות)
נולד בן זכר נתרפאה המשפחה: חודש ימים בדיוק מיום ליום, לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות בו נרצח בדם קר האברך היקר רבי אלתר ישראל הכהן מצנר הי"ד, התבשרו כלל ישראל כי נולד בן זכר למזל טוב לאלמנתו תחי', התינוק מצטרף לשלושת אחיו היתומים הרכים (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הידוע בחיבתו היתירה למצוות ד' מינים, נוהג להדר בה במהלך חג הסוכות באופן יוצא דופן. מדי חג, משתמש ראש הישיבה בכמה וכמה אתרוגים מהודרים, אותם הוא מניח בכבוד מיוחד על שולחן ייעודי לפניו, בבחינת "זה קלי ואנוהו". לצד ראש הישיבה, מתפלל במניין המיוחד גם חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן (חרדים)
לאור הצלחת המעמד בשנה שעברה, גם השנה יועבר מעמד 'ריתחא דאורייתא' של ראש ישיבת סלבודקא בשידור חי מסוכת ראש הישיבה במעונו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, המעמד עם גדולי ראשי הישיבות והרבנים | צפו בשידור חוזר (חדשות חרדים)
חג הסוכות אינו רק ישיבה בסוכה ונטילת לולב – הוא זמן להתחזקות רוחנית לכל המשפחה. סגולות הסוכה, האושפיזין ולימוד מסכת סוכה מעניקים הגנה מכל צרה, שמירה על הילדים, שלום בית והצלחה מתמשכת לאורך השנה |יוסי עבדו חושף את המשמעויות הנסתרות של החג, ההנהגות והמנהגים שמעצימים את השפע בבית (סוכות)
המונים פיזזו אמש עד השעות הקטנות של הלילה בשמחת בית השואבה בקהילת 'בית השם' בבני ברק | על מלאכת השירה ניצחו בעוז בעלי מנגנים חסידים שהוסיפו נופך של קדושה והתעלות רבתי במקום מתוך שירה ודבקות | במהלך הריקודים התכבדו המפזזים בשירת ט"ו שיר המעלות כנהוג לעת זו | שוקי לרר חזר עם תיעוד מרהיב, צפו (חרדים)
