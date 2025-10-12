כיכר השבת
רחוב האדמו"ר מגור: צפו בתיעוד ממעמד נטילת הלולב של ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן

צפו בתיעוד מעבודת הקודש של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, בעת נטילת לולב במעונו בעיר התורה והחסידות בני ברק | בהמשך, עלה ראש הישיבה לתורה ברוב רגש (חרדים)

הגאון רבי מאיר צבי ברגמן בעליה לתורה (צילום: שוקי לרר)
