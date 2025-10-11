כיכר השבת
נס בעיר החרדית

בכניסת שבת: סוכה עלתה באש בבניין מגורים — ללא נפגעים, נזק לרכוש

סוכה עלתה באש עם כניסת השבת ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. לוחמי אש ממרחב בנימין השתלטו על השריפה ומנעו את התפשטותה לסוכות נוספות ולדירות הבניין. אין נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש (בארץ, חרדים)

השריפה במודיעין עילית (צילום: יהונתן ליפשיץ, כבאות והצלה מחוז יו"ש)
שריפה במודיעין עילית (צילום: כבאות והצלה מחוז יו"ש)

סוכה עלתה באש עם כניסת השבת (שישי) ברחוב אבני נזר במודיעין עילית, סמוך לבניין מגורים. לוחמי אש ממרחב בנימין הוזעקו למקום ופעלו במהירות לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה.

עם הגעת הכוחות לזירה, זוהתה סוכה הבוערת בעוצמה, כשמסביבה דיירים רבים וחשש ממשי להתפשטות השריפה לסוכות נוספות ולדירות סמוכות.

רשף קובי לוי, מפקד האירוע, סיפר:

"עם ההגעה למקום הבנו כי ישנם דיירים רבים בקרבת הסוכה שעולה באש, וכן סכנה להתפשטות השריפה לסוכות נוספות ולדירות הבניין. הוריתי לצוותים לפעול במהירות לכיבוי האש, תוך ווידוא שאין לכודים בעקבות החום והעשן הכבד. לשמחתי האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך נגרם נזק לרכוש."

הצוותים ביצעו סריקה אחר לכודים, שחרור חום ועשן, ובמקביל כיבוי מלא של מוקד השריפה.

בעקבות האירוע, בכבאות והצלה לישראל פרסמו קריאה לציבור להקפיד על הנחיות בטיחות בסיסיות, במיוחד במהלך חג הסוכות:

  1. להרחיק גפרורים וחומרים דליקים מהישג ידם של ילדים. אין להטעין אופניים חשמליים בתוך הסוכה או בקרבתה. לאחר שימוש בפלטה חשמלית – לנתקה מהחשמל ולא להניח עליה בדים או ניירות. להדליק נרות רק על משטח יציב והרחק מחומרים דליקים. לוודא שחיבורי החשמל בסוכה תקינים, וכי התאורה אינה צמודה לסכך.

בכבאות מדגישים כי הקפדה על כללי בטיחות פשוטים יכולה להציל חיים ולמנוע אסונות מיותרים.

