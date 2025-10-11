נס בעיר החרדית בכניסת שבת: סוכה עלתה באש בבניין מגורים — ללא נפגעים, נזק לרכוש סוכה עלתה באש עם כניסת השבת ברחוב אבני נזר במודיעין עילית. לוחמי אש ממרחב בנימין השתלטו על השריפה ומנעו את התפשטותה לסוכות נוספות ולדירות הבניין. אין נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש (בארץ, חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 19:22