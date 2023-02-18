כבר למעלה מ-40 שנים, איש היישוב הישן, הרב שעיה רוטמן, עושה סיבוב עם חצוצרה ביד, בכל ימי השישי הקצרים של שעון החורף | ר' שעיה, מזכיר לכל בעלי העסקים שהשקיעה מתקרבת וצריך לסגור את החנויות | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות יהודים המתגוררים במדינות ערב, חלקם במדינות אויב מובהקות, יוכלו מעתה לשמור על קדושת השבת בזכות לוח מיוחד שיד לאחים הוציא לאור לראשונה ובו זמני כניסות ויציאות השבת • מאחורי ההפקה התקדימית, מסתתרת פעילות ענפה ורגישה של מחלקת שורשים ביד לאחים שאנשיה עומדים בקשר רציף עם עשרות יהודים המתגוררים במדינות סוריה, לבנון, עיראק, לוב, ירדן • הֶן-עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב (חרדים)