מנענעים לשלום החטופים: רבבות נוטלים ארבעת המינים | תיעוד ירוק

בקניונים, בפארקים, במרכזים מסחריים, בצמתים ובחוצות הערים: המוני ישראלים נוטלים ארבעת המינים לשלומם של החטופים ולרפואתם של הלוחמים | ויש גם 'סוכות ניידות' שמאפשרות לרבבות לשבת בסוכה (בארץ)

"מבצע לולב": ברקע הדיווחים על חזרתם הצפויה של כלל החטופים מהשבי בעזה, רבבות ישראלים נוטלים ארבעת המינים לשלומם של החטופים ולהחלמתם המהירה של לוחמי צה"ל.

בקניונים, בפארקים, במרכזים מסחריים, בצמתים ובחוצות הערים, 1400 שלוחי חב"ד הקימו דוכנים מיוחדים, בהם מתאפשר להמונים ליטול לולב.

מיומו הראשון של חג הסוכות, המוני גברים, נשים וילדים, נטלו את ארבעת המינים כשרבים מהם מציינים שהם מקדישים את המצווה לשלומם וחזרתם המהירה של החטופים.

"ארבעת המינים מסמלים את אחדות כלל ישראל", אמר יו"ר צעירי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב, "וזה הדבר שאנחנו עכשיו הכי זקוקים לו: אחדות העם. כולנו תפילה שזכות המצווה החשובה הזו תלווה אותנו כל השנה כולה, באחדות עמנו".

לצד דוכני ארבעת המינים, שלוחים רבים מסתובבים בחוצות הערים עם סוכות ניידות מקושטות, שהורכבו מבעוד מועד על נגררת לרכב.

העוברים ושבים מתכבדים לעלות על הסוכה ולברך את מצוות "לישב בסוכה" באמצעות כיבוד קל המוגש בסוכה, מאפים ושתיה קרה. בנוסף, הוקמו אלפי סוכות במקומות רבים ברחבי הארץ, לשירות הציבור הרחב.

במהלך יום חג הסוכות, מאושפזים רבים וכן משפחות חטופים זכו לביקורים מיוחדים שתואמו מראש, בהם זוכו בנטילת ארבעת המינים.

