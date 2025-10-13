תיעוד מתוך ההיכל קדושה ושירה: גלריה עוצמתית מהושענא רבא במחיצת ראש הישיבה צפו בגלריה מרגשת מיום הושענא רבא במחיצתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה • מעבודת הנענועים, חביטת הערבות, ההקפות והשירה העוצמתית בהכנסת ספרי התורה אל ארון הקודש • רגעים נעלים של קדושה והתעלות (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:00