קדושה ושירה: גלריה עוצמתית מהושענא רבא במחיצת ראש הישיבה

הושענא רבה אצל הגר"ד לנדו (צילום: מוטי גרין)
הצלם מוטי גרין מגיש גלריה מיוחדת ומרוממת מיום הושענא רבא בצל קדשו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק.
בתיעוד נראים רגעי שיא של היום הנשגב: מעבודת הנענועים, ההקפות, העלייה לתורה, חביטת הערבות – ועד לרגעי השיא בהם הלהיב ראש הישיבה ממרומי גילו את השירה האדירה "שאו שערים ראשיכם" בעת הכנסת ספרי התורה לארון הקודש, ספרים שבעוד זמן קצר יפזזו עמם בשמחת ההקפות, בליל וביום חג שמחת תורה.
צפו בגלריה נדירה ממעמדים של קדושה, הוד ושירה.
0 תגובות