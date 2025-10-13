כיכר השבת
תיעוד מתוך ההיכל

קדושה ושירה: גלריה עוצמתית מהושענא רבא במחיצת ראש הישיבה

צפו בגלריה מרגשת מיום הושענא רבא במחיצתו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה • מעבודת הנענועים, חביטת הערבות, ההקפות והשירה העוצמתית בהכנסת ספרי התורה אל ארון הקודש • רגעים נעלים של קדושה והתעלות (חרדים)

הושענא רבה אצל הגר"ד לנדו (צילום: מוטי גרין)

הצלם מוטי גרין מגיש גלריה מיוחדת ומרוממת מיום הושענא רבא בצל קדשו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בהיכל ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק.

בתיעוד נראים רגעי שיא של היום הנשגב: מעבודת הנענועים, ההקפות, העלייה לתורה, חביטת הערבות – ועד לרגעי השיא בהם הלהיב ראש הישיבה ממרומי גילו את השירה האדירה "שאו שערים ראשיכם" בעת הכנסת ספרי התורה לארון הקודש, ספרים שבעוד זמן קצר יפזזו עמם בשמחת ההקפות, בליל וביום חג שמחת תורה.

צפו בגלריה נדירה ממעמדים של קדושה, הוד ושירה.

הושענא רבה אצל הגר"ד לנדו (צילום: מוטי גרין)
