מטבעות לשמירה ועבודה טמירה: ימי החנוכה אצל זקן הפוסקים האדמו"ר מסערדאהעלי

בחצרו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, בלב בורו פארק, התכנסו החסידים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו הטמירה בהדלקת נרות חנוכה | במהלך הימים אף זכו לקבל 'מטבעות קודש' לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד (חסידים)

חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)
חנוכה בחצה''ק סערדאהעלי (צילום: ארי פריינד)

