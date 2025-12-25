מטבעות לשמירה ועבודה טמירה: ימי החנוכה אצל זקן הפוסקים האדמו"ר מסערדאהעלי
בחצרו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, בלב בורו פארק, התכנסו החסידים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו הטמירה בהדלקת נרות חנוכה | במהלך הימים אף זכו לקבל 'מטבעות קודש' לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד (חסידים)
הוא לבוש בקפוטה ירושלמית פשוטה וכיפה לבנה ענקית על ראשו, אך תחתיהן מסתתרת אש לוהטת של דורות קדומים • משנות היתמות המוקדמות, דרך הבדידות בסמטאות אומן ועד להנהגה הסוחפת בלב מאה שערים • הצצה לדמותו היוקדת של הרבי 'מקרעטשניף כפר עטה' שמשלב את עבודת "קרעטשניף" עם תורת ה"חיזוק" של ברסלב • "אני לא משחק משחקים, אני פשוט אותנטי ללא פילטרים" • 'כיכר השבת' בפרופיל מיוחד ומקיף על האדמו"ר שבוחר דווקא בסדקים, כי משם חודר האור (חסידים, מגזין)
ימי שמחה והודאה היו מנת חלקם של חסידי פינסק קרלין, שזכו להסתופף בצל הקודש ולחזות בנועם עבודתו הטמירה של האדמו"ר בימי החנוכה | צפו בתיעוד מרהיב מעבודת הקודש בהדלקת הנרות, ומהטיש המרומם ב'זאת חנוכה' – עת העלה האדמו"ר את חסידיו לפסגות של התעלות וקדושה | צפו בתיעוד (חסידים)
תיעוד מרומם מטיש 'זאת חנוכה' בחצר הקודש מכנובקא בעלזא | בתיעוד ניתן להבחין באדמו"ר כשהוא חבוש בקאלפיק, מלבוש אותו החל לחבוש בעיתות מיוחדות רק בשנים האחרונות | כמנהג החסידות, שולחן הטיש נותר גלוי ללא מפה לבנה | צפו (חסידים)
לפעמים אתה עובר ניסיון קשה, ובא לך לצעוק: די! נגמר לי! מתי זה כבר יגמר? והייאוש מזדחל... דע: "ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם - נמצא ה' יתברך". תצעק – ריבונו של עולם 'איכה'? רוצה להרגיש אותך, לא מחזיק מעמד! | רבי נחמן מברסלב על פרשת ויגש (חסידים)
לאחר שנתיים של עבודה חשאית ובנייה שכבר החלה, נחשפו אמש חסידי בעלזא בארה"ב על פרטי היישוב החדש שיאכלס אלפי משפחות • בברכת האדמו"ר ובהדרכת בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן מרדכי: שטח ענק שנרכש במיקום סודי יציע דיור מוזל • שלוש שנים לאכלוס | כל הפרטים (חסידים)
מאות חסידי טאהש בעיירה החסידית בקנדה הקפואה זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר במעמדי אורה ושמחה בימי החנוכה שעברו עלינו לטובה | מדי ערב התכנסו החסידים למעמד הדלקת הנרות, ובשיאו של 'זאת חנוכה' הסבו בשולחן מלכים עת ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור, תוך שהוא מרחיב בסגולות היום הקדוש, הידוע כיום חותם הימים הנוראים | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
בימי החנוכה הגיע האדמו"ר מפאפא – מנהיג החסידות השנייה בגודלה בשכונת וויליאמסבורג, למעמד חלוקת 'חנוכה געלט' בתלמוד התורה של החסידות בשכונה | תחילה זימרו ילדי החמד את ניגוני החג המעוררים, ובהמשך עברו בסך וזכו לקבל מטבעות לברכה מידיו של האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
בחנוכיית כסף עתיקה ומהודרת, ירושת אדמו"רי השושלת, העלה זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, את נרות החנוכה בסילודין | קהל החסידים סבבו את האדמו"ר כחומה בצורה והאזינו בשקיקה לנעימה המשתפכת של פיוטי החג, שנאמרו בנוסח המלבב העובר מדור דור, עד לסב"ק הרה"ק מרוז'ין זי"ע (חסידים)
לאחר שמאפיית המצות המפורסמת נשרפה כליל, חסידות סאטמר פתחה את שעריה והקדימה את הייצור עבור העובדים שנותרו ללא קורת גג • בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, הגיע להודות לרבי והגיש לו את 'כרטיס האמונה' שהפך לסמל בכל רחבי ארה"ב: "גם כשקשה - הרי זה טוב" • חסד וביטחון בתוך האש (חסידים)
יום "זאת חנוכה" בחצר הקודש ביאלה בני ברק עמד בסימן התעלות רצופה שהחלה במעמדי החג בבני ברק והסתיימה בתפילה על ציונו של רשב"י | לאחר מעמד ההדלקה והטיש לחיים לרגל חתימת החג אשר שם נשא האדמו"ר דברות קודש על כוחו של יום 'זאת חנוכה' לפעול ישועות מעל דרך הטבע, יצא האדמו"ר בליווי קהל חסידיו לנסיעה מיוחדת לעבר אתרא קדישא מירון, שם העתיר בתפילות לישועת הכלל והפרט (חסידים)
מעמדי החנוכה בחצר הקודש רחמסטריווקא הגיעו לשיאם בטיש "זאת חנוכה" שערך האדמו"ר ביום הגדול | בשל קהל ההמונים ומפאת צרות המקום, הוחלט השנה להעתיק את עריכת השולחן מהיכל הטישים אל היכל בית המדרש | במהלך הטיש, שנמשך שעות ארוכות של התעלות ודבקות עילאית, נשא האדמו"ר דברות קודש (חסידים)
מראות הוד מחצר הקודש טאלנא בימי החנוכה | האדמו"ר הופיע למעמדי ההדלקה כשהוא חבוש בקאלפיק שעבר בירושה מזקינו האדמו"ר זצ"ל • צפו בתיעוד המסכם ממעמדי ההדלקה, משולחן "זאת חנוכה" ומרגעי השיא של שריפת הפתילות והשמנים • שלהבת האבות (חסידים)
ישועה עין בעין בחצר הקודש לעלוב ירושלים, במהלך טיש "זאת חנוכה", רגעים לאחר שהזכיר האדמו"ר את סגולת שריפת הצרות, הגיעה הבשורה המיוחלת מעיריית ירושלים • הבניין שהתעכב חודשים ארוכים יוצא לדרך • השמחה, הריקודים והמופת הגלוי • "בורא עולם בקניין השלם זה הבניין" (חסידים)
בחצר הקודש סאסוב מסכמים את ימי חג החנוכה, שעמדו בסימן עבודה שבלב וחיזוק כבוד התורה | רגע לפני שניגש האדמו"ר להדליק את החנוכייה ביקש להעביר סכום נכבד של כסף דווקא למכון להוצאת ספרים ודברי תורה, כשהוא מנמק את המעשה, "כי נר מצווה ותורה אור", ועל כן יש להקדים ולחזק את ה"אור" של התורה, ואין לך צדקה גדולה יותר מאשר סיוע למכונים העמלים על הפצת דברי התורה והוצאתם לאור עולם | צפו בתיעוד (חסידים)
חסידי דינוב התכנסו במהלך ימי החנוכה למעמדי ההדלקה המרוממים שערך האדמו"ר בהיכל בית המדרש הגדול במרכז החסידות בביתר | לאחר מעמדי ההדלקה, ערך האדמו"ר שולחן לחיים במהלכו חילק סופגניות לקהל החסידים, כמנהג ימי החנוכה | רגעים נעלים נרשמו כאשר אחד מהחסידים ניגון בכינור, כמנהג הקודש המקובל בחסידות, מה שהוסיף נופך של דבקות ורוממות רוח לימי האורה (חסידים)
אחד הנושאים הכי בוערים בשנים האחרונות בציבור החרדי, הוא נושא החזקת מכשיר חכם, במהלך דרשה שנשא האדמו"ר מקרלין בטיש חנוכה, הוא התייחס לנושא בהרחבה והסביר גם מדוע כיום אי אפשר לאסור זאת לחלוטין; "מי שיצעק שזו סכנה – גם לנסוע ברכב זו סכנה, ויש עוד דברים מסוכנים" | דבריו המלאים (חרדים)
סיכום ימי האורה בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא, מרגעי ההתעוררות המוקדמים בשבת קודש, דרך מעמדי ההדלקה המרטיטים ב"גרויסע שטוב" ועד לשולחן הטהור שננעל בהתעלות עילאית • סיקור נרחב ומקיף מחנוכה תשפ"ו בקרית בעלזא בירושלים • "זכר דבר לעבדך" (חסידים)
רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי זוועהיל, עת ערך האדמו"ר ביום זאת חנוכה טיש במשך שש שעות רצופות של התעלות דקדושה מתוך ניגוני דבקות ושמחה • ברגעי השיא שרף האדמו"ר את שיירי הפתילות והשמנים לעיני החסידים • "מעין עולם הבא" (חסידים)
