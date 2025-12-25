קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים מטבעות לשמירה ועבודה טמירה: ימי החנוכה אצל זקן הפוסקים האדמו"ר מסערדאהעלי בחצרו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי, בלב בורו פארק, התכנסו החסידים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו הטמירה בהדלקת נרות חנוכה | במהלך הימים אף זכו לקבל 'מטבעות קודש' לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:19