שעות ארוכות של דבקות

אור אחרון של חנוכה: הטיש המרומם ומנורת הכסף של האדמו"ר מלעלוב מרחוב צפניה

בטיש המרכזי בחצר הקודש לעלוב ברחוב צפניה, עמדו החסידים שעות ארוכות סביב שולחנו של האדמו"ר | במרכז השולחן הונחה מנורת הכסף המפוארת שהאירה באור יקרות | רגע לפני סיום, נערך במקום מעמד 'שריפת הפתילות' המסורתי, כמנהג אבותיו הקדושים של האדמו"ר (חסידים)

זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)
זאת חנוכה בלעלוב צפניה (צילום: שוקי לרר)

שעות ארוכות של דבקות

