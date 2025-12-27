כשהבעל שם טוב זכור לטוב היה מגיע לעיר יאמפלי, הוא היה מתארח אצל הגאון רבי יחזקאל לנדא בעל 'הנודע ביהודה' שהיה רבה של העיר, באחד מביקוריו בעיר, נאבד לרבנית של הנודע ביהודה תכשיט מדליון שהיה שווה הון עתק, והרבנית הלכה עם בנה יעקב'קע אל הבעל שם טוב וביקשה ממנו שיאמר לה ברוח קודשו היכן נמצא התכשיט?

מיד אמר לה הבעל שם טוב: התכשיט נמצא בביתכם בתוך הבוידעם, שם יש סל ובתוך הסל תחפשו ותמצאו את התכשיט היקר שאבד. הלכו וחיפשו וכך היה.

הבן יעקב'קע הלך לאביו וסיפר לו על הבעל שם טוב הקדוש שהוא ממש נביא,

אביו בעל הנודע ביהודה אמר לו, תקשיב הבעל שם טוב הוא חכם גדול, וכנראה חקר אחד מבני הבית ומהנערים היכן התעסקו עם התכשיט ולכן ידע היכן נמצא התכשיט.

אבל יעקב'קע היה בהתפעלות גדולה, כי ראה בראיה מוחשית שהבעל שם טוב לא חקר שום אדם, ומיד כשאימו הרבנית שאלה היכן נמצא התכשיט השיב הבעל שם טוב תיכף ומיד.

וכתב אחד הצדיקים שהאמת היא שגם הנודע ביהודה ידע שזה מופת גלוי, אך מכיוון שלא אחז בדרך החסידות של הבעל שם טוב, הקטין את מעשה המופת בעיני בני משפחתו.

זכות הבעל שם טוב תעמוד לנו אמן.