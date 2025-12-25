המודעה לחסידי בעלזא בארה"ב על הקמת הקרייה

התפתחות היסטורית בקרב חסידי בעלזא בארצות הברית, אתמול (רביעי) נחשפו החסידים לראשונה התוכניות המפורטות להקמת ישוב חסידית חדשה – "קרית בעלזא ארה"ב".

מדובר ביוזמה רחבת היקף שנועדה להעניק מענה למצוקת הדיור המחריפה בקרב היהדות החרדית באמריקה בכלל ובחסידות בעלזא בפרט, ולהציע למשפחות החסידות אפשרות לרכישת דירות מרווחות במחירים ברי השגה. התוכנית להקמת היישוב החלה להתגבש כבר לפני מספר שנים, כאשר עסקני הקהילה בבורו פארק ובריכוזים נוספים החלו לחפש פתרונות יצירתיים למחירי הדיור המאמירים. התוכנית הוצגה בפני הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר מבעלזא, אשר בהורמנא דמלכא ובברכת אביו הגדול, נתן את ברכת הדרך לצאת לדרך עם הפרויקט השאפתני.

האדמו"ר מבעלזא עם בנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ( צילום: אנשיל בעק )

לדברי העסקנים העומדים מאחורי הפרויקט, לאחר שנתיים של עבודה מאומצת "מתחת לרדאר", הבנייה המאסיבית כבר נמצאת בעיצומה. בשלב זה מדובר בשטח אדיר של כ-1,200 אקר (כ-4,800 דונם), כאשר בימים אלו פועלים העסקנים לספח מאות אקרים נוספים, במטרה להגיע לשטח כולל של כמעט 3,000 אקר (כ-12,140 דונם) שיהיו תחת בעלותה של הנהלת הקריה.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, ברחובות בבורו פארק ( צילום: שלומי קרויס - ארכיון )

העיר החדשה נבנית בסמיכות יחסית לריכוזים החרדיים בניו יורק ובניו ג'רזי. לפי התחזיות, המטרה היא שבעוד כשלוש שנים יוכלו מאות המשפחות הראשונות להיכנס לדיור החדש.

יצוין כי המיקום המדויק של הקריה נותר בשלב זה תחת מעטה חשאיות כבד. זאת, לדברי העסקנים, על מנת למנוע התערבות של גורמים מקומיים או שכנים שאינם יהודים העלולים לנסות ולסכל את הקמת היישוב בדרכים בירוקרטיות.