כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

סגולה ללידה קלה עם הפתילות של נרות חנוכה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: סגולה ללידה קלה עם הפתילות של נרות חנוכה • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim GoldbergFlash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: סגולה הקשורה לחג החנוכה, מזקני תוניס. סגולה בדוקה - שעובדת.

פתילות של נרות החנוכה - כל יום מחליפים, לא לזרוק את הפתילות. לשמור אותם עם השמן שספוג בהם ולשים בצד. ובעזרת השם אישה לפני הלידה, תיקח את הפתילות, לשים בתוך פח של חמוצים, ולהדליק באש, תהיה כמו מדורה קטנה. האישה תעבור על זה כמה פעמים ותגיד "שיר למעלות אשא עיני" ו"שיר המעלות ממעמקים" ובעזרת השם תזכה ללידה קלה. בדוק ומנוסה.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר