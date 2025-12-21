"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: סגולה הקשורה לחג החנוכה, מזקני תוניס. סגולה בדוקה - שעובדת.

פתילות של נרות החנוכה - כל יום מחליפים, לא לזרוק את הפתילות. לשמור אותם עם השמן שספוג בהם ולשים בצד. ובעזרת השם אישה לפני הלידה, תיקח את הפתילות, לשים בתוך פח של חמוצים, ולהדליק באש, תהיה כמו מדורה קטנה. האישה תעבור על זה כמה פעמים ותגיד "שיר למעלות אשא עיני" ו"שיר המעלות ממעמקים" ובעזרת השם תזכה ללידה קלה. בדוק ומנוסה.

