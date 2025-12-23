כיכר השבת
נֵר לְרַגְלִי תּוֹרָתֶךָ

מההדלקה ועד לשריפת הפתילות: ימי האורה בחצר הקודש בצאנז

צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מהימים האחרונים של ימי חג החנוכה בחצר הקודש צאנז • ממעמדי ההדלקה בערב ומוצאי שב"ק, חלוקת מעות חנוכה לאלפי ילדי הת"תים, מעמד חלוקת התעודות המיוחד לבחורים המצטיינים במוצאי שבת, ה'פשעטיל' המסורתי ושריפת הפתילות בחצר בית האדמו"ר (חסידים)

ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )

חג החנוכה בחצר הקודש צאנז הוא חטיבה אחת של עבודת הקודש מתוך התרוממות עילאית. בתיעוד שלפניכם תוכלו לחזות ברגעי ההוד ממעמדי ההדלקה בערב ובמוצאי שבת קודש, כאשר קהל אלפים גודשים את היכל המתיבתא בקרייה החסידית בנתניה.

רגע של קורת רוח מיוחדת נרשם במוצאי שבת קודש, כאשר לצד מעמד ההדלקה, נערך טקס הוקרה לבחורי הישיבות המצטיינים של החסידות. האדמו"ר חילק תעודות הצטיינות לבחורים שעמדו בכור המבחן על מאות דפי גמרא, כשהוא מעלה על נס את עמל התורה של דור העתיד.

אחד הרגעים המרגשים בתיעוד הוא מעמד חלוקת "מעות חנוכה" לאלפי ילדי התלמודי תורה של החסידות, שעברו בסך לקבלת המטבע והברכה מידיו הטהורות של האדמו"ר, תוך שהוא מאציל עליהם ברכות לרוב.

שיאו של החג נרשם ביום 'זאת חנוכה', החל ממעמד ההדלקה האחרון, במהלכו נשא האדמו"ר את ה'פשעטיל', הפלפול התורני העמוק והנודע, המשלב תורה וחסידות במשנת אדמו"רי החסידות. המסע נחתם בבוקרו של היום הגדול, במעמד "שריפת הפתילות" שנערך בחצר ביתו נאווה קודש של האדמו"ר, רגעים ספורים לפני פרידה מימי האור.

ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
ערב ומוצאי שבת חנוכה בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
זאת חנוכה בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין )
מעמד שריפת הפתילות בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
מעמד שריפת הפתילות בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
מעמד שריפת הפתילות בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
מעמד שריפת הפתילות בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )
מעמד שריפת הפתילות בצאנז (צילום: משה גולדשטיין )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

נֵר לְרַגְלִי תּוֹרָתֶךָ

|

האורות של לונדון

|

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

|

היכל בית המדרש רעד

||
1

דבקות ברבותיו

||
3

הושיעה את עמך

||
2

בפתח ה'דאווין צימר'

||
2

נדיבות של צדיק

|

מצפת ועד אשדוד

|

"שריפת פתילות בוטיק"

||
1

רבבות בלב אחד

||
1

קרב בלימה על הבגדים המשונים

||
8

בחנוכיית האבות

||
4

הנהגה חדשה, מסורת עתיקה

||
8

לשנה הבאה בירושלים

||
1

וְיִהְיוּ זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי 

|

שירי רגש כהכנה למצווה

|

הוד ומלכות

||
3
ש

פרסומי ניסא

כתבה מקודמת|מקודם

מראה שובה לב

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר