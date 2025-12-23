מההדלקה ועד לשריפת הפתילות: ימי האורה בחצר הקודש בצאנז

חג החנוכה בחצר הקודש צאנז הוא חטיבה אחת של עבודת הקודש מתוך התרוממות עילאית. בתיעוד שלפניכם תוכלו לחזות ברגעי ההוד ממעמדי ההדלקה בערב ובמוצאי שבת קודש, כאשר קהל אלפים גודשים את היכל המתיבתא בקרייה החסידית בנתניה.

רגע של קורת רוח מיוחדת נרשם במוצאי שבת קודש, כאשר לצד מעמד ההדלקה, נערך טקס הוקרה לבחורי הישיבות המצטיינים של החסידות. האדמו"ר חילק תעודות הצטיינות לבחורים שעמדו בכור המבחן על מאות דפי גמרא, כשהוא מעלה על נס את עמל התורה של דור העתיד.

אחד הרגעים המרגשים בתיעוד הוא מעמד חלוקת "מעות חנוכה" לאלפי ילדי התלמודי תורה של החסידות, שעברו בסך לקבלת המטבע והברכה מידיו הטהורות של האדמו"ר, תוך שהוא מאציל עליהם ברכות לרוב.

שיאו של החג נרשם ביום 'זאת חנוכה', החל ממעמד ההדלקה האחרון, במהלכו נשא האדמו"ר את ה'פשעטיל', הפלפול התורני העמוק והנודע, המשלב תורה וחסידות במשנת אדמו"רי החסידות. המסע נחתם בבוקרו של היום הגדול, במעמד "שריפת הפתילות" שנערך בחצר ביתו נאווה קודש של האדמו"ר, רגעים ספורים לפני פרידה מימי האור.